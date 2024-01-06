Sivas'ta ikiye bölünen araç yanarak kullanılmaz hale geldi: Bir ağır yaralı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kangal ilçesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 kilo 956,89 gram skunk maddesi ile 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi .Beş şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.