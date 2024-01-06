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Sivas'ta ikiye bölünen araç yanarak kullanılmaz hale geldi: Bir ağır yaralı

Sivas'ta önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün hakimiyetindeki otomobil yoldan çıkarak refüje çarptı. İkiye bölünen ve yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü kaza sonucu ağır yaralandı.

Semih Bozkuş
19:21 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivas'ta bir otomobil kaza sonucu iki bölündükten sonra yandı.
Sivas'ta bir otomobil kaza sonucu iki bölündükten sonra yandı.

Sivas'ta ikiye bölünen ve yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüje çarpan araç önce ortadan ikiye bölündü ardından yanarak kullanılmaz halde geldi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan Ö.Y. (33) idaresindeki 06 AS 3059 plakalı Volkswagen marka otomobil, önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkarak refüje çarptı. İkiye bölünen araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan sürücü Ö.Y. Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Sivas
#Kaza
#Şarkışla
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