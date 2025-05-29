Sivas'ta rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Sivas'ta 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tunahan Şahin, yaklaşık 15 gün boyunca kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleri ile ailesi tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evinde yeniden fenalaşan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti.