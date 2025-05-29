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Sivas'ta rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Sivas'ta rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

21:2829/05/2025, Perşembe
IHA
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Kusma, ateş ve kas ağrı şikayetleri olan çocuk hayatını kaybetti.
Kusma, ateş ve kas ağrı şikayetleri olan çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ta 15 gün boyunca kusma, ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Tunahan Şahin, evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tunahan Şahin, yaklaşık 15 gün boyunca kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleri ile ailesi tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evinde yeniden fenalaşan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti.

Tunahan Şahin'in cenaze namazı kılındı.

Küçük Şahin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Zara Mehmet Akif Ersoy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından küçük çocuk, Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Zara Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.



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