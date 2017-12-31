GündemSiyasilerden yeni yıl mesajları
POLİTİKA

Yeni yıl mesajları! Siyasilerden yeni yıl mesajları

Siyasilerden yeni yıl mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıl mesajı yayımladılar. İşte siyasilerin yayımladıkları 2018 yılı mesajları.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıl mesajı yayımladılar. İşte siyasilerin yayımladıkları 2018 yılı mesajları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı olarak 2017'de yurt genelinde 51 şehre 64 ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret giderme gayretinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da katıldığı çok sayıda programla hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü hem de mesajlarını yurt içi ve dışına iletme imkanı bulduğunu aktardı.

Yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğine değinen Erdoğan, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" diye konuştu.

Önceki yılın PKK'nın terör eylemleri, tarihin en büyük ihanetlerinden 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gibi olayların gölgesinde tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla boşa çıkarmamız tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılı mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılı mesajı

TBMM Başkanı Kahraman'dan yeni yıl mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2018'de dünyada ve Türkiye'de siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesi diledi.

Kahraman, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada ve Türkiye'de sevinç ve hüznün birlikte yaşandığı bir yılın geride kaldığını bildirdi.

Çok sayıda sıkıntıya birlikte göğüs gerip, elde edilen başarının gurur ve mutluluğunu milletçe paylaştıklarına işaret eden Kahraman, milli varlığı tehdit eden, milli haysiyeti hedef alan saldırıların üstesinden gelme gayretiyle bir yılın daha tamamlandığını belirtti.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Her yeni başlangıç gibi 2018 yılında, dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde görmeyi ümit ediyorum.

İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin kırıldığı bir yıl olacaktır.

Aziz milletimizden aldığımız güçle, bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu, müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

TBMM Başkanı Kahraman, mesajını 2018'in tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Başbakan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'e yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi.

Zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atan Türkiye'de, milletin refah ve huzurunu artırmak, devletin itibarını yükseltmek için 15 yıldır gösterilen gayretlerin olumlu netice verdiğini aktaran Yıldırım, "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi ile bölgesinin parlayan yıldızıdır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye için 2017'nin kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemizin istikbali için büyük bir imkan sağlanmıştır.

Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam olarak hayata geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. 2017 yılında dünyanın en büyük projelerine imza atan Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi, istihdamı, yatırımı hedeflemektedir."

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete can borcumuz var
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete can borcumuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de partisinin il kongresinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapana Erdoğan "Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz tavrını eleştiren Erdoğan "Bugün artık millete can borcumuz var. Bunun içim var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında Payitaht Abdülhamid Han dizisini örnek verdi.
Gaziantepspor Kulübü kapatılıyor
Spor

Gaziantepspor Kulübü kapatılıyor

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada, kulübün kapanmanın eşiğinde olduğu duyuruldu.
Beşiktaş şampiyon olursa Süper Lig'de bir ilk olacak
Spor

Beşiktaş şampiyon olursa Süper Lig'de bir ilk olacak

Süper Lig tarihinde son 58 sezonda 32 kez ilk yarıyı lider bitiren takımlar şampiyonluk ipini göğüsledi. Söz konusu sezonlarda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım ise şampiyon olamadı.
İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi
Spor

İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi

İtalyan basını, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu için kulübü Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.
Barry Douglas Championship'e damga vurdu
Spor

Barry Douglas Championship'e damga vurdu

Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Barry Douglas, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki İskoç futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla sezonun en faydalı transferleri arasında gösterilmeyi başardı. Öyle ki başarılı sol bek, takımıyla çıktığı 19 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı.

KAPAT

YUKARI