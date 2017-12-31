Siyasilerden yeni yıl mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıl mesajı yayımladılar. İşte siyasilerin yayımladıkları 2018 yılı mesajları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı olarak 2017'de yurt genelinde 51 şehre 64 ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret giderme gayretinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da katıldığı çok sayıda programla hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü hem de mesajlarını yurt içi ve dışına iletme imkanı bulduğunu aktardı.

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Yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğine değinen Erdoğan, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" diye konuştu.

Önceki yılın PKK'nın terör eylemleri, tarihin en büyük ihanetlerinden 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gibi olayların gölgesinde tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla boşa çıkarmamız tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılı mesajı

TBMM Başkanı Kahraman'dan yeni yıl mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2018'de dünyada ve Türkiye'de siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesi diledi.

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Kahraman, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada ve Türkiye'de sevinç ve hüznün birlikte yaşandığı bir yılın geride kaldığını bildirdi.

Çok sayıda sıkıntıya birlikte göğüs gerip, elde edilen başarının gurur ve mutluluğunu milletçe paylaştıklarına işaret eden Kahraman, milli varlığı tehdit eden, milli haysiyeti hedef alan saldırıların üstesinden gelme gayretiyle bir yılın daha tamamlandığını belirtti.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Her yeni başlangıç gibi 2018 yılında, dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde görmeyi ümit ediyorum.

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İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin kırıldığı bir yıl olacaktır.

Aziz milletimizden aldığımız güçle, bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu, müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

TBMM Başkanı Kahraman, mesajını 2018'in tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Başbakan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır." ifadesini kullandı.

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Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'e yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi.

Zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atan Türkiye'de, milletin refah ve huzurunu artırmak, devletin itibarını yükseltmek için 15 yıldır gösterilen gayretlerin olumlu netice verdiğini aktaran Yıldırım, "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi ile bölgesinin parlayan yıldızıdır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye için 2017'nin kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemizin istikbali için büyük bir imkan sağlanmıştır.

Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam olarak hayata geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. 2017 yılında dünyanın en büyük projelerine imza atan Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi, istihdamı, yatırımı hedeflemektedir."