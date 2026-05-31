Skandal görüntüde anneye tutuklama

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
İzmir’de 11 yaşındaki kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin TikTok’ta paylaşıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında çocuğun annesi gözaltına alındı. Mağdur çocuk ise koruma altında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde TikTok üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlatıldı. Mağdur çocuk A.A.'nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne Gülşen A. ve baba Yılmaz A. olduğu tespit edildi. Şüpheli Yılmaz A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne Gülşen A. ise gözaltına alındı. Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından halası da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. Ayrıca olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve diğer şüphelilerin tespiti için çalışılıyor.


#İzmir
#kız çocuğu
#anne
#tutuklama
