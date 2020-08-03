Skandal kararı Yargıtay bozdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp beraat etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "katil, hırsız Erdoğan" diyerek hakaret eden Halkevleri üyesi Necla Vuranok’a verilen skandal beraat kararı Yargıtay’dan döndü. DİSK, KESK ve Halkevleri Devrimci 78'liler Federasyonu organizesinde 2015 Eylül'de yapılan yürüyüş ve basın açıklaması esnasında "katil, hırsız Erdoğan" şeklinde sloganlar atan Necla Vuranok hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan dava açıldı. Vuranok, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada, suçlama konusu sloganları attığını söyledi.
ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTI
Ancak mahkeme sanığın beraatına karar verdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına karar verdi. Karada, "katil, hırsız Erdoğan" şeklinde grupla birlikte slogan attığı anlaşılan sanığın eyleminin, eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanı’nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna dikkat çekildi.
BERAAT EDEMEZ
- Söylendiği ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındıran eylemin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen kararda, "Sanığın sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir" denildi.