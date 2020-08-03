Skandal kararı Yargıtay bozdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp beraat etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “katil, hırsız” diyerek hakaret eden Halkevleri üyesi Necla Vuranok yargılandığı Ankara 19. Asliye Ceza’da beraat etti. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi skandal kararı bozdu. Yargıtay, Cumhurbaşkanı’nın şeref ve saygınlığını hedef alan bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini belirtti.

Osman Özgan 03 Ağustos 2020, 01:06 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2020, 01:13 Yeni Şafak