Slovakya’ya doğal gaz desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya, ülkesinin yaşadığı doğal gaz sıkıntısına ilişkin adım atacaklarını söyledi. Erdoğan, “Ukrayna madem ki Slovakya'ya doğal gazını kesti, doğal gaz noktasındaki bu ihtiyacını neticeye bağlayalım dedim” dedi. Slovakya ile ticaret alanında 4 anlaşma imzalandı.
Başkent Ankara’ya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Açıklamalardan önce askeri ve savunma sanayii alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı. İki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesini yakaladığı bilgisini veren Erdoğan, “Bu 5 milyar dolar hedefini yakında geçeceğimizi gösteriyor. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayii işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı” dedi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:
SURİYE’NİN İMARINA KATKI SUNULSUN
Dostumla bugün Türkiye ve AB ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik konusunda Slovakya'nın desteğini artıracağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş hakkında değerlendirmeleri de aramızda paylaştık. Slovakya'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile temasları var. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının, imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek AB nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik.
GAZZE'YE KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIM ŞART
Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen hayata geçmiş olması memnuniyet verici. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu husustaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalı. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin Suriye politikası çok akıllıca
Slovakya Başbakanı Fico ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin Suriye'de oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşılıyoruz. Sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz. Suriye konusunda da sayın cumhurbaşkanından bilgi aldım, çünkü bizim için çok değerli bu bilgiler. Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Belki ilk defa Gazze'deki insanlar çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor. Yeni Amerika Başkanı sözünü tutar ve Rusya-Ukrayna savaşına son verebilirse kendisini tebrik ederiz.”
Doğalgaz desteği
- Erdoğan, Slovakya’nın yaşadığı doğalgaz sorununa da değindi: “Doğalgaz konusuna gelince, bu konuda da yine aynı şekilde bizler Ukrayna madem ki Slovakya’ya doğalgazı kesti, ben Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımla, muhatabıyla bu konuyu görüşmek suretiyle adım atalım ve Slovakya’nın doğalgaz noktasındaki bu ihtiyacını, dışişleri bakanım Rus mevkidaşı Sayın Lavrov’la, ben de Sayın Putin’le görüşmek suretiyle bunu bir neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta içerisinde telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle inşallah bu adımı atalım.”
Barıştan yanayız
- Göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'la ilk dönemki dostluğun devamının çok önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem oldu, bu dönemde de ara görüşme yaptık. Kendisiyle irtibatımızı aynen devam ettireceğiz. Israrla ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dediğine göre, biz de bu konuda Türkiye’nin üzerine ne düşüyorsa biz de bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız.”