Slovakya’ya doğal gaz desteği

Göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'la ilk dönemki dostluğun devamının çok önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem oldu, bu dönemde de ara görüşme yaptık. Kendisiyle irtibatımızı aynen devam ettireceğiz. Israrla ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dediğine göre, biz de bu konuda Türkiye’nin üzerine ne düşüyorsa biz de bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız.”