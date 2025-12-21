Yeni Şafak
Sokak düğününde silahlı çatışma: Bir ölü bir yaralı

20:0221/12/2025, Pazar
DHA
Çatışmada yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adana'da caddede otomobiliyle seyir halindeki vatandaş, sokak düğününde bulunan husumetlisi ile karşılaştı. Bunun üzerine husumetliler birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çatışmada taraflardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Adana'da otomobille seyir halindeki Kadir Aydeniz (52) ile sokak düğünü için toplanan davetliler arasında bulunan husumetlisi Muhammet K. (32), birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çatışmada otomobilde bulunan Aydeniz hayatını kaybetti, Muhammet K. ise ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AOB 242 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Kadir Aydeniz, sokak düğünü için toplanan kalabalığı içerisinde husumetli olduğu Muhammet K.'yı görünce aracın içinden tabancayla ateş açtı. Muhammet K. de tabancasıyla karşılık verince sokakta silahlı çatışma çıktı. Muhammet K. ve Aydeniz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde direksiyondaki Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydeniz'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ameliyata alınan Muhammet K.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Aydeniz'in, 7 Haziran'da oğlu Kerim Aydeniz'in sokak ortasında öldürülmesinden Muhammet K.'yı sorumlu tuttuğu belirtildi. Tarafların bu nedenle husumetli olduğu öne sürüldü.



