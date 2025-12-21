Adana’da iki otomobil sürücüsüne 49 bin 781 lira idari ceza

Kozan’da trafik polislerince kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında plakasız ve çekme belgeli Tofaş marka otomobil ile 01 RC 158 plakalı otomobil durduruldu. 01 RC 158 plakalı aracın sürücüsüne; sürücü belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kişilere zarar verecek derecede saygısızca araç kullanmaktan toplam 40 bin 514 TL, Tofaş marka otomobile ise çekme belgeli araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari ceza uygulandı.