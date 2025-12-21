Yeni Şafak
Adana’da iki otomobil sürücüsüne 49 bin 781 lira idari ceza

09:3021/12/2025, Pazar
IHA
Plakasız otomobilin motor ve şasi numaralarından aracın plakası tespit edilirken her iki araç da yediemin otoparkına çekildi.
Adana’nın Kozan ilçesinde sanayi sitesinde araçlarıyla tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye toplamda 49 bin 781 TL idari ceza uygulandı.

Kozan’da trafik polislerince kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında plakasız ve çekme belgeli Tofaş marka otomobil ile 01 RC 158 plakalı otomobil durduruldu. 01 RC 158 plakalı aracın sürücüsüne; sürücü belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kişilere zarar verecek derecede saygısızca araç kullanmaktan toplam 40 bin 514 TL, Tofaş marka otomobile ise çekme belgeli araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari ceza uygulandı.


Öte yandan, plakasız otomobilin motor ve şasi numaralarından aracın plakası tespit edilirken her iki araç da yediemin otoparkına çekildi.



#Adana
#Kozan
#otomobil
