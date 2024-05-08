'Sokak hayvanları' Meclis masasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, şöyle konuştu: “Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak. Sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."