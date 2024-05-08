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'Sokak hayvanları' Meclis masasında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri ile ilgili çalışmanın Meclis tatile girmeden önce görüşüleceğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:24 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, şöyle konuştu: “Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak. Sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."


Kocaeli Valiliği'nden emsal karar: Belediyelere insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesi gerektiği hatırlatıldı

Kocaeli Valiliği son dönemde vatandaşlara hayatı zehir eden başıboş sokak köpekleri ile ilgili harekete geçerek, alınacak tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Belediyelerin sorumluluklarının önemine vurgu yapılan açıklamada, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 'Belediyelerin Alacağı Tedbirler' bölümüne atıfta bulunuldu. Kocaeli Valiliği’nin atıf yaptığı yönetmeliğin 7. maddesinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle itlaf edilmesi gerektiği belirtiliyor.


#sokak hayvanları
#Aktüel
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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