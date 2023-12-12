Sokak hayvanlarına birlik çözümü

Sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli hayata geçiriliyor. Söz konusu model sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde önlemler alarak yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirecek. Buna yönelik projeleri desteklenecek.
ÇERÇEVE YASA
Tarım ve Orman Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşları da birliğin paydaşı olacak. En az 10 barınak projesi desteklenecek. Söz konusu modelin yanı sıra cadde ve sokaklardaki sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun yerlerde barındırılmasına yönelik çerçeve bir mevzuat hazırlanacak. Gerek birlikte gerekse çerçeve yasanın hazırlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eş güdüm halinde çalışacak. Bu kapsamda belediyelerin üzerindeki sokak hayvanları yükü hafifletilecek. Sokak hayvanları ile mücadeleye ayrılan kaynaklar etkin kullanılacak.
HAYVANLARDA YER DEĞİŞTİRMEYE SON
Belediyeler kendi sorumluluk bölgesinde yakaladığı sokak hayvanlarını il içerisinde farklı bir belediyenin sorumluluk alanına bırakamayacak. Birlik modeli sayesinde yakalanan hayvanlar aynı sisteme işlenecek ve kısırlaştırıldıktan sonra kurulacak büyük barınaklara bırakılacak. Ayrıca sahiplenilen hayvanlar için de terk edilmesine karşın caydırıcı tedbirler artırılacak.