Sokak hayvanlarına birlik çözümü

Tarım ve Orman Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşları da birliğin paydaşı olacak. En az 10 barınak projesi desteklenecek. Söz konusu modelin yanı sıra cadde ve sokaklardaki sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun yerlerde barındırılmasına yönelik çerçeve bir mevzuat hazırlanacak. Gerek birlikte gerekse çerçeve yasanın hazırlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eş güdüm halinde çalışacak. Bu kapsamda belediyelerin üzerindeki sokak hayvanları yükü hafifletilecek. Sokak hayvanları ile mücadeleye ayrılan kaynaklar etkin kullanılacak.