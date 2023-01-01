|
Gündem

Sokak hayvanlarını ‘topla-bırak’a son

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme için AK Parti kurmayları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri ile mesaisini sürdürüyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme için AK Parti kurmayları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri ile mesaisini sürdürüyor.

ÖRNEKLER MASADA

Mevcut mevzuattaki boşlukların giderilmesi ve katı kurallar getirilmesi öngörülen çalışmada Avrupa örnekleri de dikkate alınıyor. Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerin soruna ilişkin uygulamaları gözden geçirildi. Bu ülkelerde evde hayvan besleyenler vergi vermek, belli türler için eğitim almak zorunda. Satın alma, sahiplenmeden vazgeçerek canlıları sokağa bırakmaya karşı para cezalarının artırılması, belediyeler arasında topladıkları hayvanları diğerinin bölgesine bırakma gibi kolaycılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kısırlaştırma ve aşılama şart

Türkiye, geçtiğimiz aylarda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından ‘Köpek Kuduzu Açısından Yüksek Riskli Ülkeler’ listesine alındı. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı haritaya göre ise Türkiye en yüksek kuduz riskli ülkelerden birisi.

AŞILANMA YETERSİZ KALDI

Eskişehir’de veterinerlik yapan Tuğçe Kara, Türkiye’de kuduz hastalığının tamamen temizlenmediğini söyledi. Halen kuduz vakalarının görüldüğünü ifade eden Kara, “Sokak hayvanlarının aşılaması yetersiz kaldı. Bu belediyelere düşen bir sorumluluk. Sokak hayvanlarına her sene düzenli olarak kuduz aşısı yapılması gerekiyor” dedi. Kara sokakta bulunan hayvanları kısırlaştırmanın ve popülasyonu azaltmanın en temel gereklerinden biri olduğunu belirtti.



#Aktüel
#sokak hayvanları
#evcil hayvanlar
#Mevzuat
#Sağlık
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretleri ne kadar arttı?