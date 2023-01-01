Sokak hayvanlarını ‘topla-bırak’a son

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme için AK Parti kurmayları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri ile mesaisini sürdürüyor.

ÖRNEKLER MASADA

Mevcut mevzuattaki boşlukların giderilmesi ve katı kurallar getirilmesi öngörülen çalışmada Avrupa örnekleri de dikkate alınıyor. Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerin soruna ilişkin uygulamaları gözden geçirildi. Bu ülkelerde evde hayvan besleyenler vergi vermek, belli türler için eğitim almak zorunda. Satın alma, sahiplenmeden vazgeçerek canlıları sokağa bırakmaya karşı para cezalarının artırılması, belediyeler arasında topladıkları hayvanları diğerinin bölgesine bırakma gibi kolaycılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kısırlaştırma ve aşılama şart

Türkiye, geçtiğimiz aylarda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından ‘Köpek Kuduzu Açısından Yüksek Riskli Ülkeler’ listesine alındı. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı haritaya göre ise Türkiye en yüksek kuduz riskli ülkelerden birisi.

AŞILANMA YETERSİZ KALDI

Eskişehir’de veterinerlik yapan Tuğçe Kara, Türkiye’de kuduz hastalığının tamamen temizlenmediğini söyledi. Halen kuduz vakalarının görüldüğünü ifade eden Kara, “Sokak hayvanlarının aşılaması yetersiz kaldı. Bu belediyelere düşen bir sorumluluk. Sokak hayvanlarına her sene düzenli olarak kuduz aşısı yapılması gerekiyor” dedi. Kara sokakta bulunan hayvanları kısırlaştırmanın ve popülasyonu azaltmanın en temel gereklerinden biri olduğunu belirtti.







