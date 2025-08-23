Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Sokak köpeği dehşeti: Düğüne giderken saldırıya uğradı, küçük Yurdagül hastanelik oldu

Sokak köpeği dehşeti: Düğüne giderken saldırıya uğradı, küçük Yurdagül hastanelik oldu

21:0423/08/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Düğüne giden çocuğu köpek ısırdı.
Düğüne giden çocuğu köpek ısırdı.

Aksaray'da ailesiyle birlikte düğüne giden 12 yaşındaki Yurdagül Kaygusuz'a çoban köpeği saldırdı. Kaygusuz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi.

Ailesi ile düğüne giden Yurdagül Kaygusuz, yanında geçerken fark etmediği zincire bağlı çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sol bacağından ısırdığı Yurdagül Kaygusuz, yere düşerek başını çarptı.
Düğündekilerin kurtardığı Yurdagül Kaygusuz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaygusuz, hastanede tedaviye alındı.


#Köpek
#Aksaray
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?