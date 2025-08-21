Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken otomobil çarpan 55 yaşındaki Fidan Deveci hayatını kaybetti. Deveci'nin minibüsten indiği ve davetli olduğu düğüne gitmeye çalışırken köpekler tarafından kovalandığı öğrenildi.
Olay, 17 Ağustos’ta Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Fidan Deveci, bindiği minibüsten inip, davetli olduğu düğün salonuna doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Jandarma, kaza sonrası otomobil sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.