Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti

Olay, 17 Ağustos’ta Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Fidan Deveci, bindiği minibüsten inip, davetli olduğu düğün salonuna doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.