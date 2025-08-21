Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti

17:3421/08/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinden kaçmak isteyen kadına araba çarptı: Düğüne giderken hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken otomobil çarpan 55 yaşındaki Fidan Deveci hayatını kaybetti. Deveci'nin minibüsten indiği ve davetli olduğu düğüne gitmeye çalışırken köpekler tarafından kovalandığı öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos’ta Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Fidan Deveci, bindiği minibüsten inip, davetli olduğu düğün salonuna doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.


Jandarma, kaza sonrası otomobil sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



#Fidan Deveci
#Sokak köpekleri
#Ölüm
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda artık zil çalmayacak mı?