Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası Çorum'da caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2019, 23:02 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019, 23:05 DHA