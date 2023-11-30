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Sokak ortasında gördüğü husumetlisini tabanca ile vurdu

Kırıkkale'de bir kişi, sokak ortasında gördüğü husumetlisini yanında taşıdığı tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalaması çalışma başlattı.

Semih Bozkuş
00:39 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kırıkkale'de silahlı saldırı.

Kırıkkale'de silahlı saldırı.

Kırıkkale'de bir vatandaş husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kırıkkale’de bir kişi, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek tartıştığı husumetlisinin bacağından yaraladı.


Olay, gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, kavga ettiği D.C.Y.’yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı kavganın yaşandığı alanda çalışma yapıldı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalaması çalışma başlattı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



#Kırıkkale
#Husumetli
#Silahlı Saldırı
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