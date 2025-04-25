Sokak sokak inceleme

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2’lik depremin ardından hasarlı binalarda inceleme başladı. Şu ana kadar İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’da 1399 hasar ihbarı yapıldı. İhbar edilen binaların 130’unda süratle inceleme yapılırken, 107 binada herhangi bir hasar tespit edilmedi. Yapılan incelemede 7 binanın az hasarlı olduğu ortaya çıkarıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde ise 963 mahallede saha çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Depremin ardından apartmanda sorun olduğunu düşünen vatandaşlar 112, belediyeler ve AFAD’a başvuru yapıyor. Bu başvurular bakanlığın Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerce inceleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, bu başvurular bakanlığın ilgili birimlerine aktarıldıktan sonra, hasar tespiti için binalarda inceleme yapmaya başladıklarını söyledi. Sahada yaklaşık 3 bin kişilik ekibin çalıştığını ifade eden Sezdirmez, “Ekiplerimiz bina ile ilgili ihbarı değerlendirerek inceleme yapıyor. Önce gözle inceliyorlar, daha sonra kolon çatlaklarının fotoğrafları çekilerek, çekiç yardımıyla bu kontrolleri yapıyorlar” diye konuştu. Sezdirmez şöyle konuştu: “23 Nisan’da meydana gelen deprem sonrası, binada herhangi bir değişiklik olup olmadığının bu incelemelerle belirlenebiliyor. Yapılan inceleme sonrası binalarda ciddi risk varsa gerekli birimlere bildirerek vatandaşların tahliye edilmesini sağlıyoruz. Binada hasar olduğunu düşünen vatandaşlar gerekli başvuruları yaparsa ekiplerimiz inceleme yapacak.”