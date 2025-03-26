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Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi

Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi

Şefika Nur Çiftçi
00:1726/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mengü ve Ağırel'in savunduğu sokaklardaki 'uslu gençlerin', sadece 'düşüncelerini ifade etmek' için sözde eylem yapan 'öğrencilerin', gözaltına alınmalarına ya da tutuklanmalarına yol açan olan 'marifetlerinin' sıralı tam listesi haberimizde...
Mengü ve Ağırel'in savunduğu sokaklardaki 'uslu gençlerin', sadece 'düşüncelerini ifade etmek' için sözde eylem yapan 'öğrencilerin', gözaltına alınmalarına ya da tutuklanmalarına yol açan olan 'marifetlerinin' sıralı tam listesi haberimizde...

Sözde İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla sokağa çıkan provokatörlerin başvurmadığı ahlaksızlık ve şiddet eylemi kalmadı. Polise asitle ve baltayla saldırdılar. Cami duvarını pislediler, avlusunu içtikleri alkol çöpleriyle doldurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine küfür ettiler. Nevşin Mengü ve Murat Ağırel, gözaltına alınan ve tutuklanan vandalları, "Gençler, düşüncelerini ifade ediyor" diyerek aklama yarışına girdi. İşte ‘düşüncelerini’ ifade eden o 'uslu gençler'…

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı günlerde sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 1 haftadır provokasyon dolu konuşmalar gerçekleştirdi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özel’in cesaretlendirdiği eylemciler, şiddette ve ahlaksızlıkta sınır tanımadı.


Asitle polise saldırdılar


Vandallar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde terör estirdi. Ankara’da polise havai fişek, taş, cam şişe, balta ve tornavida ile saldırı yapılırken İstanbul’da polis canını zor kurtardı.
Sokak teröristleri, polisin üzerine asit fırlattı. Kıyafeti yanan memur tedavi altına alındı.

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

Polisi tehdit etmişti: 'Öğrenciymiş'


Saraçhane'ye gelen maskeli gruplar güvenlik önlemi alan polisi tehdit etti. Provokatörlerden biri, Bozdoğan Kemeri'nde hizalanarak görevini yapan polis memurunu defalarca kez "Emekli olduğunda bulacağım seni" dedi.


Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şahsın düzenlenen operasyonla Kocaeli'de yakalandığı bildirildi.


YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

Cami duvarını pislediler avluyu alkol şişeleriyle doldurdular


Vandallar, tarihi Şehzadebaşı Camii avlusunu da işgal etti; kapıları kırdılar, alkol içtiler, çöplerini bahçeye attılar.
Cami duvarını pisleyerek tuvaletlerini yaptılar.
Ramazan ayının son 10 günü ibadet etmek için camiye itikafa giren vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdılar ve yetkililere şikayette bulundular.

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

-

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

Erdoğan'ın merhum annesine küfür ettiler


Günlerdir polislere küfür eden, yaralama maksatlı saldıran sokak teröristleri, son olarak dün gece
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’a hep bir ağızdan defalarca kez küfür etti, aşağılık sözler savurdu.

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

-

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

Kabristanları da tarumar ettiler


Maskeli gruplar, Şehzadebaşı Camisine ve haziresine de zarar verdiler.
Olayın sabahında incelemelerde bulunmak üzere Şehzadebaşı'na giden İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü söyledi. Gül, zarara ilişkin de cami yetkililerinden bilgi aldı.

YouTube
Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi
Gündem
26 Mart, Çarşamba

Mengü ve Ağırel bu 'uslu gençleri' aklama yarışına girdi


Yandaş gazeteci Nevşin Mengü ve Murat Ağırel’in, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.


Mengü ve Ağırel; gözaltına alınan ya da tutuklanan sokak teröristlerini,
‘öğrenciler, çocuklar, gençler’
olarak tanımladı ve ‘hiçbir kabahatleri yokmuşçasına, sebepsiz yere’ tutuklandıklarını söyleyerek saldırganları savundu.

Nevşin Mengü, "Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Avukatlarıyla konuştum

Yaşı çok küçük olanlardan tutuklama kararı çıkınca ağlayanlar olmuş

Avukat çocukları teselli ederken polis memurlarının da gözlerinin dolduğunu aktardı" ifadelerini kullandı.



Murat Ağırel ise, "Saraçhane protestolarında gözaltına alınan ve ne yazık ki tutuklananların birçoğu sadece 17-25 yaş arasında, öğrenciler, gençler. Hayatlarının başında, düşüncelerini ifade ettikleri için özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Barışçıl gösteri hakkı Anayasa’nın 34. maddesiyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m.11’de de yer alır. Yani bu hak güvence altına alınmış bir haktır. Gençlerin tutuklanması; hukuka, vicdana ve demokrasiye aykırıdır" dedi.



Ajitasyonda sınır yok: 'Yüzünü kapattığı için tutuklandı'


Nevşin Mengü’nün bir de tutuklanan Berkay Gezgin’i savunduğu paylaşım öne çıktı. Mengü, Gezgin'in "yüzünü kapattığı ve eylemde slogan attığı için" tutuklandığı iddiasında bulundu.


Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganını söyleyen çocuk olarak tanınmıştı.


Edinilen bilgiye göre Berkay Gezgin, geçtiğimiz gece İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’a küfür eden grupta yer alıyordu ve söz konusu olayın ardından tespit edildikten sonra gözaltına alınan 43 şüpheliden biriydi.



'Gözaltına alınan eylemcilerden 478'i yargılanacak'


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; bugün yaptığı açıklamada, 19 Mart çarşamba gününden bu yana, yasa dışı eylemlerde yer alan 1418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.


Yerlikaya,
"Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir"
dedi.




#Sokak teröristleri
#Vandallar
#Nevşin Mengü
#Murat Ağırel
#Saraçhane
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel

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