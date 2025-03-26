Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi

Vandallar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde terör estirdi. Ankara’da polise havai fişek, taş, cam şişe, balta ve tornavida ile saldırı yapılırken İstanbul’da polis canını zor kurtardı.

Vandallar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde terör estirdi. Ankara’da polise havai fişek, taş, cam şişe, balta ve tornavida ile saldırı yapılırken İstanbul’da polis canını zor kurtardı.

Saraçhane'ye gelen maskeli gruplar güvenlik önlemi alan polisi tehdit etti. Provokatörlerden biri, Bozdoğan Kemeri'nde hizalanarak görevini yapan polis memurunu defalarca kez "Emekli olduğunda bulacağım seni" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’a hep bir ağızdan defalarca kez küfür etti, aşağılık sözler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’a hep bir ağızdan defalarca kez küfür etti, aşağılık sözler savurdu.

Olayın sabahında incelemelerde bulunmak üzere Şehzadebaşı'na giden İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü söyledi. Gül, zarara ilişkin de cami yetkililerinden bilgi aldı.

Olayın sabahında incelemelerde bulunmak üzere Şehzadebaşı'na giden İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü söyledi. Gül, zarara ilişkin de cami yetkililerinden bilgi aldı.

Murat Ağırel ise, "Saraçhane protestolarında gözaltına alınan ve ne yazık ki tutuklananların birçoğu sadece 17-25 yaş arasında, öğrenciler, gençler. Hayatlarının başında, düşüncelerini ifade ettikleri için özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Barışçıl gösteri hakkı Anayasa’nın 34. maddesiyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m.11’de de yer alır. Yani bu hak güvence altına alınmış bir haktır. Gençlerin tutuklanması; hukuka, vicdana ve demokrasiye aykırıdır" dedi.