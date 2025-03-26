Sokak teröristlerini aklama yarışına girdiler: Ajitasyon görevini Nevşin Mengü ve Murat Ağırel üstlendi

Sözde İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla sokağa çıkan provokatörlerin başvurmadığı ahlaksızlık ve şiddet eylemi kalmadı. Polise asitle ve baltayla saldırdılar. Cami duvarını pislediler, avlusunu içtikleri alkol çöpleriyle doldurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine küfür ettiler. Nevşin Mengü ve Murat Ağırel, gözaltına alınan ve tutuklanan vandalları, "Gençler, düşüncelerini ifade ediyor" diyerek aklama yarışına girdi. İşte ‘düşüncelerini’ ifade eden o 'uslu gençler'…
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı günlerde sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 1 haftadır provokasyon dolu konuşmalar gerçekleştirdi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özel’in cesaretlendirdiği eylemciler, şiddette ve ahlaksızlıkta sınır tanımadı.
Asitle polise saldırdılar
Polisi tehdit etmişti: 'Öğrenciymiş'
Saraçhane'ye gelen maskeli gruplar güvenlik önlemi alan polisi tehdit etti. Provokatörlerden biri, Bozdoğan Kemeri'nde hizalanarak görevini yapan polis memurunu defalarca kez "Emekli olduğunda bulacağım seni" dedi.
Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şahsın düzenlenen operasyonla Kocaeli'de yakalandığı bildirildi.
Cami duvarını pislediler avluyu alkol şişeleriyle doldurdular
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Erdoğan'ın merhum annesine küfür ettiler
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Kabristanları da tarumar ettiler
Mengü ve Ağırel bu 'uslu gençleri' aklama yarışına girdi
Yandaş gazeteci Nevşin Mengü ve Murat Ağırel’in, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.
Nevşin Mengü, "Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Avukatlarıyla konuştum
Yaşı çok küçük olanlardan tutuklama kararı çıkınca ağlayanlar olmuş
Avukat çocukları teselli ederken polis memurlarının da gözlerinin dolduğunu aktardı" ifadelerini kullandı.
Murat Ağırel ise, "Saraçhane protestolarında gözaltına alınan ve ne yazık ki tutuklananların birçoğu sadece 17-25 yaş arasında, öğrenciler, gençler. Hayatlarının başında, düşüncelerini ifade ettikleri için özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Barışçıl gösteri hakkı Anayasa’nın 34. maddesiyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m.11’de de yer alır. Yani bu hak güvence altına alınmış bir haktır. Gençlerin tutuklanması; hukuka, vicdana ve demokrasiye aykırıdır" dedi.
Ajitasyonda sınır yok: 'Yüzünü kapattığı için tutuklandı'
Nevşin Mengü’nün bir de tutuklanan Berkay Gezgin’i savunduğu paylaşım öne çıktı. Mengü, Gezgin'in "yüzünü kapattığı ve eylemde slogan attığı için" tutuklandığı iddiasında bulundu.
Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganını söyleyen çocuk olarak tanınmıştı.
Edinilen bilgiye göre Berkay Gezgin, geçtiğimiz gece İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’a küfür eden grupta yer alıyordu ve söz konusu olayın ardından tespit edildikten sonra gözaltına alınan 43 şüpheliden biriydi.
'Gözaltına alınan eylemcilerden 478'i yargılanacak'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; bugün yaptığı açıklamada, 19 Mart çarşamba gününden bu yana, yasa dışı eylemlerde yer alan 1418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.