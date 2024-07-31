Sokaklar güvenli olacak

AK Parti'nin hazırladığı ve Hayvan Hakları Yasası'nda değişiklik öngören kanun teklifi dün Meclis'ten geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle, sokaklarda başıboş olarak gezinen köpeklerin kısa süre içerisinde toplatılması ve hayvan bakımevlerine alınması öngörüldü.

Harun Mertoğlu

Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, düzenlemenin katliam yasası şeklinde yansıtılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, önceliğin sahiplendirme olduğunu söyledi. Yasa ile kamu güvenliğini tehdit eden saldırgan köpeklerin barınaklara alınacağını belirten Mertoğlu, yasanın iddia edildiği gibi köpeklerin topluca öldürülmesini sağlayacak bir metin olmadığını aksine Türk yasalarına göre hayvan öldürmenin suç olduğunu düzenlemenin, gerekli görülen hallerde ötanazi getirdiğini aktardı. Yeni Şafak'a konuşan Mertoğlu şunları kaydetti:





KAMU GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK: Belediyeler yasa geçtikten sonra uygulamaya mecbur olacaklar. Elbette ertesi gün sokaklarımız çok güvenli olacak diyemeyiz ama saldırgan ve olumsuz davranışlar sergileyenler toplatılarak, kamu güvenliğine risk oluşturan köpekler barınaklara alınacak ve rehabilite edilecek. Kamusal alanda güvenlik sağlanacak.





ÖLDÜRME DEĞİL SAHİPLENDİRME: Öncelikle bu yasa muhalefetin anlattığı gibi bir öldürme yasası değildir. Bu yasayla sahiplendirmeyi teşvik edeceğiz. Barınaklara toplanacak olan köpekler sahiplendirilene kadar burada tutulacaklar.





4 YIL İÇİNDE BARINAKLAR TAMAM: Tabii ki şimdi yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm köpekleri barınaklarda toplamak gibi bir durum olmayacak. Bunun içinde beli bir süre var. 4 yıl içinde barınaklar tamamlanacak. İlk etapta belediyeler öncelikle alfa köpek dediğimiz, çeteleşmiş saldırganlaşmış köpekleri toplayarak, kamu güvenliğini sağlayacak.





BELEDİYELER DESTEKLENECEK: Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren barınaklar kurulmaya başlanacak. Sonrasında belediyeler imkanları dahilinde öncelikleri çerçevesinde başıboş köpekleri barınaklarda toplamaya başlayacak. Bunun yanı sıra barınakların kurulmasını teşvik edici bir düzenlemeyi de önergeyle yasaya ekledik. Bu sayede barınak kuran belediyeler de desteklenecek.





SAHİPLENDİRME KAMPANYASI: Hayvan Hakları Yasası AK Parti döneminde çıkarıldı. Muhalefet bunu da eleştiriyor. 20 yılıdır neden başıboş sokak köpekleri sorununu çözmediniz diyor. Ancak bu parti ayrımı yapmaksızın sorumluluk yerel yönetimlere aitti. Şimdi kısırlaştırma, aşılama, barınaklarda tutulma işlemini yapmaktan kaçınan CHP'nin yasayı katliam yasası gibi göstermeye çalıştığını görüyoruz. Bu yasa aksine sahiplendirmeyi önceliyor. Hayvanların sahiplendirilmesi için tüm kesimlerin katılımıyla kampanyalar da düzenleyeceğiz.

Abdullah Güler

Asla öldürme yok

Yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefetten gelen "katliam yasası" eleştirisini yanıtladı. Güler, "Bu kanunda asla öldürme yok, bu kanunda sahiplendirme var, güçlü bir kısırlaştırma var ve tespit var" dedi.

Yerel yönetimlere Hazine desteği geldi

Hazine, sokak hayvanlarının bakımı için barınak yapabilmesi için belediyelere teşvik verecek.

Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'ten geçti. Düzenlemede, son dakika değişikliği yapılarak, 31 Aralık 2028'e kadar yeterli barınak kapasitesine kavuşulması için yerel yönetimlere şartlı Hazine teşviki için imkan sunuldu. Düzenlemeye göre, belediyeler 4 yıl içinde barınakları tamamlamak zorunda olacak. Bu dört yıl boyunca belediyelere barınak kurmasını teşvik amacıyla Hazine desteği sağlanacak.

BÜTÇENİN YÜZDE 40’INI AŞMAYACAK

Yerel yönetimler, bir yıl süreyle barınak kurmak için ayırdıkları bütçeyi tüketmeleri halinde, Hazine'den yeni barınakların kurulmasını 'teşvik' ödeneği alabilecek. Hazine teşviki, belediyelerin bu iş için ayırdıkları bütçenin yüzde 40'ını geçemeyecek. Yerel yönetimler teşvik imkanın yararlanabilmek için yasada belirlenen bütçelerini sadece hayvan bakımevi ve barınak kurmak için harcadığını ispatla yükümlü olacak. Bunu ispatlayamayan yerel yönetimlere bütçe teşviki sağlanmayacak. Bu kapsamda, belediyelere sağlanacak teşvik desteğinin uygulanmasına dair her türlü tasarruf Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacak.

YASAL BÜTÇE ZORUNLULUĞU

AK Parti'nin verdiği önergeyle, belediyelerin ayıracağı bütçeler de belirlendi. Buna göre, büyükşehir belediyeleri, bütçelerinin binde üçünü, nüfusu 25 binin üstünde olan yerleşimlerde ise belediyeler, bütçesinin binde beşini barınak yapılması için ayırmak zorunda olacak.

5,5 MİLYAR TL’Yİ BULACAK

Türkiye'de nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin bir yıl içinde barınak kurması için 13,7 milyar lira harcamaları yetiyor. Hali hazırda bu bütçenin yüzde 40'ı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlandığı için yeni teşvik düzenlemesiyle Hazine'den ilave barınak kurulması için ayrılacak payın 5 milyar 480 milyonu geçmesi beklenmiyor.

Bülent Tezcan

Gazze katliamına benzetti!

Meclis'ten geçen başıboş sokak köpekleri düzenlemesini 'katliam yasası' olarak nitelendiren muhalefetin sözcüleri hızını alamayarak, yasada yapılan değişiklikteki 'ötanazi' atfını İsrail'in Gazze'deki saldırılarına benzetti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, düzenleme için "Gazze'ye bakın, Gazze'ye; aynı ruh hâli, aynı ruh hâli" dedi. Tezcan, "Peki, bu öldürmenin meşruiyet zeminine… Tabii, öldürme kanunu çıkarıyorsunuz ya, bir meşruiyet zemini bulmak zorundasınız, bulmuşsunuz: Başıboş hayvanların zarar verebilme potansiyeli" dedi. Tezcan'a yanıt AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, "Katil İsrail ile onların zalim eşkıyaları Netanyahu ve liderliğindeki bu azgın, bütün dünyayı kana bulayan bu eşkıyaları önce kınamadan, onların terörist anlayışını reddetmeden, hiç anmadan, tuhaf bir benzetmeyle burada konuşmalarını kınıyorum. Önce zalim İsrail’i bir kına! Bu alçakları, 40 bin insanı, 20 bin çocuğu, evladı şehit etmişleri bir kına, bu zalimleri, bu ikiyüzlü insanları bir kına!" ifadelerini kullandı.











