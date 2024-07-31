Sokaklar güvenli olacak

AK Parti'nin hazırladığı ve Hayvan Hakları Yasası'nda değişiklik öngören kanun teklifi dün Meclis'ten geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle, sokaklarda başıboş olarak gezinen köpeklerin kısa süre içerisinde toplatılması ve hayvan bakımevlerine alınması öngörüldü.
Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, düzenlemenin katliam yasası şeklinde yansıtılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, önceliğin sahiplendirme olduğunu söyledi. Yasa ile kamu güvenliğini tehdit eden saldırgan köpeklerin barınaklara alınacağını belirten Mertoğlu, yasanın iddia edildiği gibi köpeklerin topluca öldürülmesini sağlayacak bir metin olmadığını aksine Türk yasalarına göre hayvan öldürmenin suç olduğunu düzenlemenin, gerekli görülen hallerde ötanazi getirdiğini aktardı. Yeni Şafak'a konuşan Mertoğlu şunları kaydetti:
Asla öldürme yok
Yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefetten gelen "katliam yasası" eleştirisini yanıtladı. Güler, "Bu kanunda asla öldürme yok, bu kanunda sahiplendirme var, güçlü bir kısırlaştırma var ve tespit var" dedi.
Yerel yönetimlere Hazine desteği geldi
Hazine, sokak hayvanlarının bakımı için barınak yapabilmesi için belediyelere teşvik verecek.
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'ten geçti. Düzenlemede, son dakika değişikliği yapılarak, 31 Aralık 2028'e kadar yeterli barınak kapasitesine kavuşulması için yerel yönetimlere şartlı Hazine teşviki için imkan sunuldu. Düzenlemeye göre, belediyeler 4 yıl içinde barınakları tamamlamak zorunda olacak. Bu dört yıl boyunca belediyelere barınak kurmasını teşvik amacıyla Hazine desteği sağlanacak.
BÜTÇENİN YÜZDE 40’INI AŞMAYACAK
Yerel yönetimler, bir yıl süreyle barınak kurmak için ayırdıkları bütçeyi tüketmeleri halinde, Hazine'den yeni barınakların kurulmasını 'teşvik' ödeneği alabilecek. Hazine teşviki, belediyelerin bu iş için ayırdıkları bütçenin yüzde 40'ını geçemeyecek. Yerel yönetimler teşvik imkanın yararlanabilmek için yasada belirlenen bütçelerini sadece hayvan bakımevi ve barınak kurmak için harcadığını ispatla yükümlü olacak. Bunu ispatlayamayan yerel yönetimlere bütçe teşviki sağlanmayacak. Bu kapsamda, belediyelere sağlanacak teşvik desteğinin uygulanmasına dair her türlü tasarruf Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacak.
YASAL BÜTÇE ZORUNLULUĞU
AK Parti'nin verdiği önergeyle, belediyelerin ayıracağı bütçeler de belirlendi. Buna göre, büyükşehir belediyeleri, bütçelerinin binde üçünü, nüfusu 25 binin üstünde olan yerleşimlerde ise belediyeler, bütçesinin binde beşini barınak yapılması için ayırmak zorunda olacak.
5,5 MİLYAR TL’Yİ BULACAK
Türkiye'de nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin bir yıl içinde barınak kurması için 13,7 milyar lira harcamaları yetiyor. Hali hazırda bu bütçenin yüzde 40'ı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlandığı için yeni teşvik düzenlemesiyle Hazine'den ilave barınak kurulması için ayrılacak payın 5 milyar 480 milyonu geçmesi beklenmiyor.
Gazze katliamına benzetti!
Meclis'ten geçen başıboş sokak köpekleri düzenlemesini 'katliam yasası' olarak nitelendiren muhalefetin sözcüleri hızını alamayarak, yasada yapılan değişiklikteki 'ötanazi' atfını İsrail'in Gazze'deki saldırılarına benzetti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, düzenleme için "Gazze'ye bakın, Gazze'ye; aynı ruh hâli, aynı ruh hâli" dedi. Tezcan, "Peki, bu öldürmenin meşruiyet zeminine… Tabii, öldürme kanunu çıkarıyorsunuz ya, bir meşruiyet zemini bulmak zorundasınız, bulmuşsunuz: Başıboş hayvanların zarar verebilme potansiyeli" dedi. Tezcan'a yanıt AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, "Katil İsrail ile onların zalim eşkıyaları Netanyahu ve liderliğindeki bu azgın, bütün dünyayı kana bulayan bu eşkıyaları önce kınamadan, onların terörist anlayışını reddetmeden, hiç anmadan, tuhaf bir benzetmeyle burada konuşmalarını kınıyorum. Önce zalim İsrail’i bir kına! Bu alçakları, 40 bin insanı, 20 bin çocuğu, evladı şehit etmişleri bir kına, bu zalimleri, bu ikiyüzlü insanları bir kına!" ifadelerini kullandı.