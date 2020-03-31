Gündem Şoke eden görüntü Salgına rağmen minibüsler balık istifi
İSTANBUL

Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi

İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor. Ancak uyarılara ve salgın tehlikesine rağmen şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, balık istifi şekilde yolcu alan minibüsçülere ceza yağdı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs salgınına rağmen, şoförler minibüsleri tıka basa dolduruyor.
Koronavirüs salgınına rağmen, şoförler minibüsleri tıka basa dolduruyor.

Koronavirüs salgınının her geçen gün daha büyük tehlike arz etmesine rağmen, minibüs şoförleri duruma aldırış etmiyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, minibüslere yönelik denetimde şoke eden manzaralarla karşılaştı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

Seyahat izin belgesi almaya çalışan vatandaşlar sosyal mesafe tanımadı
OYNAT 00:55
Seyahat izin belgesi almaya çalışan vatandaşlar sosyal mesafe tanımadı
Samsun'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturuldu. Kurul önünde bekleyerek kuyruk oluşturanlar, sosyal mesafe uyarısına aldırış etmedi. Oysa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurmuştu.

DHA

Önceden öğrenip yolcuları zorla indirdiler

Bu sırada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem uyguladığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücüler de denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.

Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı
GÜNDEM
Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

DHA

Kurallara uyanlara teşekkür

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti. Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.

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