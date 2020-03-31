Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi

Koronavirüs salgınının her geçen gün daha büyük tehlike arz etmesine rağmen, minibüs şoförleri duruma aldırış etmiyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, minibüslere yönelik denetimde şoke eden manzaralarla karşılaştı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

OYNAT 00:55 Seyahat izin belgesi almaya çalışan vatandaşlar sosyal mesafe tanımadı Samsun'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturuldu. Kurul önünde bekleyerek kuyruk oluşturanlar, sosyal mesafe uyarısına aldırış etmedi. Oysa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurmuştu. BiP'te paylaş

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DHA

Önceden öğrenip yolcuları zorla indirdiler

Bu sırada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem uyguladığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücüler de denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.

GÜNDEM Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

DHA

Kurallara uyanlara teşekkür

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti. Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.