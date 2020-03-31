Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi

Koronavirüs salgınının her geçen gün daha büyük tehlike arz etmesine rağmen, minibüs şoförleri duruma aldırış etmiyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, minibüslere yönelik denetimde şoke eden manzaralarla karşılaştı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.
Önceden öğrenip yolcuları zorla indirdiler
Bu sırada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem uyguladığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücüler de denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.
Kurallara uyanlara teşekkür
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti. Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.