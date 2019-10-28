Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Günde 3 bin Kenya şilingi (30 dolar) yevmiye aldığını söyleyen Sukoine, 5 çocuğum var beşi de okuyor, onların geçimlerini sağlamak hiç kolay değil. Hayati riski olmasına rağmen çalışıyorum çünkü buradan kazandığım parayla ailemi geçindirmek zorundayım. diye konuştu.