Somali ile Etiyopya’dan Ankara’da 2. randevu

Türkiye’nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya 1,5 ay aranın ardından bugün ikinci kez Ankara’da buluşuyor. İki ülke arasında denize ulaşım konusunda yaşanan krizin çözümü için başlatılan Ankara Süreci’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın taraflarla yürüttüğü mekik diplomasisi sonrasında 2 Eylül olarak planlanan ikinci tur görüşmeler öne alınarak bugüne çekildi. Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan ve 20 kilometre sahil şeridini 50 yıllık süreyle Etiyopya'nın kullanımına sunan anlaşma Etiyopya ile Somali’yi karşı karşıya getirmişti. Afrika’da artan varlığını barışçıl çözüm ile güçlendirmek isteyen Türkiye, kriz üzerine devreye girdi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed özel temsilcisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndererek arabuluculuk talebinde bulunmuş, bunun üzerine Ankara Süreci başlatılmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇİFT YÖNLÜ DİPLOMASİ

Diğer taraftan önceki gün Abiy Ahmed Ali ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Meclis Abbas’ı bekliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri artırılacak, toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek. Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak. Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.







