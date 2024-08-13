Somali ve Etiyopya Ankara’da buluştu

İki ülke arasında denize ulaşım konusunda yaşanan krizin çözümü için başlatılan Ankara Süreci’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın taraflarla yürüttüğü mekik diplomasisi sonrasında ikinci tur görüşmeler dün yapıldı.

İKİ BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

İki ülke arasında kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, Somali ve Etiyopya dışişleri bakanlarını ikinci kez Ankara'da buluşturdu. Heyetler arası görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie Amde ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede iki ülke arasındaki deniz sorunu masaya yatırıldı. Birebir görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nda dün gece geç saatlare kadar devam etti. Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğüne dikkat çekti. Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, iki ülkenin de ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.

DENİZE ÇIKIŞ YOLLARI ARIYOR

Denize erişimi olmayan dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi olan Etiyopya, uzun zamandır denize çıkış yolları arıyor. 1 Ocak Pazartesi günü Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Etiyopya ve Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptı, Afrika Boynuzu’ndaki hassas dengeleri gündeme taşıyarak ülkeler arası gerginliği tırmandırdı. Somali hükümeti, Somaliland'in tanınması iddialarına tepki göstermişti. Dünkü yapılan toplantıda iki ülke arasındaki krizi çözecek adımlar belirlendi.

Ateşkes için baskı kurun

Dışişleri Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Blinken’ın talebiyle yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı. Görüşmede Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Fidan ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı 11'nci Zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.







