Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.