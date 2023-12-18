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Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi: Okullar bir gün tatil edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim ile bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

08:10 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 08:11 - 18/12/2023 Pazartesi
IHA
Ağrı'da kar yağışı eğitime engel oldu
Ağrı'da kar yağışı eğitime engel oldu

Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.


Taşlıçay Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 18 Aralık 2023 tarihinde tatil ilan edildiğini açıkladı.


Kaymakamlıklar, öğrencilere iyi tatiller diledi.






#Ağrı
#Kar yağışı
#Okul tatil
13 dakika önce
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