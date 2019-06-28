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ANKARA

Son dakika... Ankara'da deprem! Son depremler

Ankara'da deprem

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde deprem oldu. Saat 13:55'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkara'nın Elmadağ ilçesinde saat 13.55'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.10 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
OYNAT
Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Haritada İstanbul'da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti.


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