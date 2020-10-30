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Gündem İzmirde 6,6 büyüklüğünde deprem
İZMİR

Son dakika deprem: İzmir, Balıkesir deprem oldu: Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyük korkuya yol açan depremin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu merak ediliyor. Seferihisar açıklarındaki deprem 16,5 km derinlikte meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem oldu. Depremin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar kaç büyüklüğünde deprem oldu, deprem nerede oldu gibi sorulara yanıt arıyor.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de deprem meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de deprem meydana geldi

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'de korkutan deprem
GÜNDEM
Balıkesir'de korkutan deprem

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM
İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

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