İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre İstanbul, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem oldu. Depremin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar kaç büyüklüğünde deprem oldu, deprem nerede oldu gibi sorulara yanıt arıyor.
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.
İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ
Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.