Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;
📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
📌Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
📌Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,
📌Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri,
📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri,
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;
📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
📌Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,
📌Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri,
📌İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.
📌11 adet ruhsatsız tabanca,
📌8 adet pompalı tüfek,
📌3 adet av tüfeği,
📌Çok sayıda fişek ve
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.