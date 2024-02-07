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Elazığ ve Konya’da “KAFES-37” Operasyonları: Ömer Faruk Bulut ve Engin Yolcu organize suç örgütü çökertildi

Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı iki organize suç örgütü çökertilirken 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:22 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:40 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Elazığ ve Konya’da “KAFES-37” Operasyonları
Elazığ ve Konya’da “KAFES-37” Operasyonları

Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde;


❌ Elazığ’da:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;


📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

📌Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

📌Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,

📌Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri,

📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri,



❌ Konya’da:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;


📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,

📌Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri,

📌İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;

📌11 adet ruhsatsız tabanca,

📌8 adet pompalı tüfek,

📌3 adet av tüfeği,

📌Çok sayıda fişek ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.





#Elazığ
#Konya
#Ömer Faruk Bulut
#Engin Yolcu
1 saat önce
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