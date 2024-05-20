Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 12.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak açıklandı.
#AFAD
#Elazığ
#Sivrice
1 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 12.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak açıklandı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.