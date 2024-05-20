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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Halil Akkoç
15:47 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:55 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 12.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak açıklandı.




#AFAD
#Elazığ
#Sivrice
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