Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu: Okullar tatil edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ'ın yanı sıra deprem Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.

Paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar dışarı çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İki deprem daha

Merkez üssü yine Sivrice olan saat 10.11'de 3.8, saat 10.23'te de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

Okullar tatil edildi

Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

FOTOĞRAF 12 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz. dedi. Elazığ'da peş peşe deprem: İlk görüntüler geldi Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







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