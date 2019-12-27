Gündem Elazığda 49 büyüklüğünde deprem oldu Okullar tatil edildi
ELAZİĞ

Son dakika... Elazığ'da deprem! Son depremler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu: Okullar tatil edildi

Elazığ'da 4.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan depremler çevre illerde de hissedildi. Kentte deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ'da depremin olduğu yeri gösteren harita.
Elazığ'da depremin olduğu yeri gösteren harita.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ'ın yanı sıra deprem Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.

Paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar dışarı çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İki deprem daha

Merkez üssü yine Sivrice olan saat 10.11'de 3.8, saat 10.23'te de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

Okullar tatil edildi

Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Elazığ'da peş peşe deprem: İlk görüntüler geldi
FOTOĞRAF 12
Title
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Title
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Title
Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.
Title
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz. dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Elazığ'da peş peşe deprem: İlk görüntüler geldi
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.
Yerli otomobilin içinden kareler

Yerli otomobilin içinden kareler

​Türkiye'nin otomobilinin tanıtımına dakikalar kaldı.
Devrim sürprizi

'Devrim' sürprizi

​Türkiye'nin Otomobili birazdan tanıtılacak.
Otobüslerehayati zorunluluk

Otobüslere
hayati zorunluluk

Peş peşe çıkan yangınlar sonrası gündeme geldi.
TOGG'un<br>üretim üssü olacak

TOGG'un
üretim üssü olacak

5 yıldır altyapısı hazırlanan alan görüntülendi.
Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı bilançosunu açıkladı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Yerli otoda özel talep

Yerli otoda özel talep

Fabrikanın Bursa'da kurulmasının perde arkası...

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.

VAR kayıtları <br>açıklanmayacak

VAR kayıtları
açıklanmayacak

​TFF, Beşiktaş'ın talebini geri çevirdi.
Sıfır konutta<br>faizler düşüyor

Sıfır konutta
faizler düşüyor

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.
Yerli otomobilin plakası '16'

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak, 175 bin otomobil üretilecek.
Geceliği<br>5 bin TL'ye çıktı

Geceliği
5 bin TL'ye çıktı

​Bölgedeki otellerde neredeyse boş oda yok.
Boğaz'da<br>gemi kazası

Boğaz'da
gemi kazası

​Rumeli Hisarı'nda kuru yük gemisi kıyıya çarptı.
Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesi davasında karar

Çölaşan ve Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.