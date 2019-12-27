Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu: Okullar tatil edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Elazığ'ın yanı sıra deprem Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
İki deprem daha
Merkez üssü yine Sivrice olan saat 10.11'de 3.8, saat 10.23'te de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.
Okullar tatil edildi
Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.