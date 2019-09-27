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ANKARA

Son dakika haber... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Öte yandan TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Gara'ya düzenlenen hava harekatında da özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı operasyondan fotoğraflar paylaştı.

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