Çeşme'de şiddetli patlama sesi paniğe neden oldu

İzmir'in turistik bölgesi olan Çeşme'de duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı 'Çeşme'de patlama oldu' mesajı yayınladı. Ancak şu ana kadar resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

İşte sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bir kaçı:

Çeşme'de meydana geldiği iddia edilen patlama ile ilgili sosyal medyada paylaşılan mesajlar...

Çeşme'de korkutan ses, sonik patlama çıktı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi. İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.