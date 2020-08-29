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ANKARA

Son dakika haberleri: PKK'da üst düzey kopuş: Terörist Vedat Demir örgütten kaçtı

PKK'dan üst düzey kaçış: Bir milyon TL ile aranan terörist Vedat Demir örgütten kaçtı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu 'Şevger Başkale' kod adlı terörist Vedat Demir örgütten kaçtı. Demir'in örgütten kaçmasının nedeni, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Terörist Vedat Demir
Terörist Vedat Demir

İçişleri Bakanlığı, bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir'in örgütten kaçtığını bildirdi.

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ÖRGÜTTEN KAÇTI

  • Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor.

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ÖRGÜT ÇÖKÜŞ VE DAĞILMA SÜRECİNE GİRDİ

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütle bağlantılarını kopardı.

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