Beş ilde DHKP/C'ye yönelik şafak operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.

Hırsızlık için girdiği iş yerinde yakalanıp dayak yiyen hırsız çatıya çıktı

Adana'da hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde iş yeri sahibi ve çalışanlardan kaçıp çatıya tırmanan şüpheli, mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, şüpheliye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi, ardından da sopayla saldırdı. Şüpheli ile kendisine vuran kişi gözaltına alındı.

