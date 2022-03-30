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Gündem Beş ilde DHKP/Cye yönelik şafak operasyonu 13 şüpheli gözaltında
İSTANBUL

Beş ilde DHKP/C'ye yönelik şafak operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantısı olan 13 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: İstanbul merkezli beş ilde DHKP/Cye yönelik şafak operasyonu: 13 şüpheli gözaltında ​
Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Altı ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 kişi gözaltında
GÜNDEM
Altı ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 kişi gözaltında

Hırsızlık için girdiği iş yerinde yakalanıp dayak yiyen hırsız çatıya çıktı
FOTOĞRAF 16
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Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.
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Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı.
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İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi.
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Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.
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Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi.
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Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Çatıda mahsur kalan hırsızlık şüphelisine yolu gösterdi, ardından da sopayla vurdu
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Çatıda mahsur kalan hırsızlık şüphelisine yolu gösterdi, ardından da sopayla vurdu
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Hırsızlık için girdiği iş yerinde yakalanıp dayak yiyen hırsız çatıya çıktı
Adana'da hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde iş yeri sahibi ve çalışanlardan kaçıp çatıya tırmanan şüpheli, mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, şüpheliye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi, ardından da sopayla saldırdı. Şüpheli ile kendisine vuran kişi gözaltına alındı.


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