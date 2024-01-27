Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor
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15 dakika önce