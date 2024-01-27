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İzmir Menderes'te 5.1 büyüklüğünde deprem: Manisa'dan da hissedildi

İzmir'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilirken, depremin saati ise 08:19 olarak belirtildi. İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

08:37 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:48 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.


Kısa süreli paniğe neden olan deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.


Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor



#İzmir
#Menderes
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#manisa
15 dakika önce
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