Son dakika Kırıkkale haberleri: Denetim ekibinden kaçan aracı çöp kamyonu durdurdu
Denetim ekibinden kaçan aracı çöp kamyonu durdurdu
Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimde İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipleri görüp kaçan otomobili bölgede görevli bir çöp kamyonu yolu kapatarak durdurdu. Aracın içindeki şahsa jandarma ekipleri tarafından 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
ÇÖP KAMYONU YOLU KAPATTI
Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı.
3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ
Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.