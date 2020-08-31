Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. Daha önce uzatılan uygulama 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs ile pek çok iş sektörünü olumsuz etkiledi. Sosyal izolasyon sebebi ile eve kapanan işçilerin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği uygulandı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? soruları da son günlerde bir hayli merak edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneği nasıl uygulandı?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlendi.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmakta. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili. Peki, tüm Türkiye'de uygulanan kısa çalışma ödeneği nedir? İşçi ve işveren bundan nasıl etkileniyor?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.