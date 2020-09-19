Polisi 2 km peşinden koşturdu aracının parası kadar ceza yedi

Birçok vatandaş, söz konusu kişilerin kendilerine park yeri bırakmadığını belirterek, yapılan operasyon için polise teşekkür etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Vatandaşlardan Fehmi Güreler, Bizden para talep ediyorlar. Para vermeyince arabamıza zarar vereceklerinden korktuğumuz için para vermek zorunda kalıyoruz. 10 olur, 15 olur, 20 olur verilen paralar değişiyor. Daha önce bizzat benim başıma arabama zarar verildiği olmadı ancak sağdan soldan çok duyduk. Duyduğumuz için de para veriyoruz, bu yüzden gelmemiş olabilir dedi. Bir diğer araç sürücüsü Ahmet Kor ise, Bu işi yapanların tipleri değişik, korkuyoruz. Arabamı park eder etmez yanımda bitiyorlar ve para istiyorlar. Ben de her seferinde istemeden de olsa veriyorum dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde su ve çiçek satan Mehmet Çamcı, Ben suyu 1 liraya satıp şükrediyorum, adamlar 5-10 TL'yi beğenmiyor. Bunların sayıları bitmiyor. Birbirleriyle de parayı ben alacağım, bu sefer sıra bende gibi sebeplerle her saniye kavga ediyorlardı. Birbirlerini bıçaklıyorlar, ama ölmüyorlar da. Onlar gidince o kadar rahatladık ki, anlatamam. Allah devletimizden razı olsun dedi.