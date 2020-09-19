Polisi 2 km peşinden koşturdu aracının parası kadar ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayan M.D. yönetimindeki plakasız araç kaçmaya başladı. M.D. yönetimindeki plakasız aracı uzun süre kovalayan trafik polisleri, Balıklı Mahallesi üzerinde bir otomobile de çarpıp kaçan sürücüyü kısa bir süre sonra yakaladı.
Motosikletli Şahin Timi tarafından Pirler Mahallesi’nde yakalanan aracın sürücüsü M.D.’nin ehliyetinin olmadığı, aracın plakasının 43 ABB 347 olduğu ortaya çıktı.
Sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.
GÜNDEM
Polis ekipleri ipi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı
15 BİN TL CEZA!
Bir gece önce de polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü olduğu belirlenen M.D., aracının bağlanmaması için uzun süre polise dil döktü.Aracı bağlanan M.D.’ye toplamda 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi. Drift yaptığı da tespit edilen araç, 2 ay süre ile trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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İzmir'in birçok ilçesine araçlarını park eden vatandaşların yanına gelerek para isteyen 'değnekçi' olarak bilinen korsan otoparkçıların sayısında hayli artış görülmesi üzerine, denetimler arttı. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yıllardır konuşlanan çok sayıda korsan otoparkçıya ‘dur’ demek için hastanenin çevresinde nöbet tutan ekipler görevlendirdi. Çeşitli şubelere mensup 10 polis, yaklaşık 15 gündür devriye gezdikleri hastane çevresini korsan otoparkçılardan temizledi.
Korsan otoparkçılara izin vermeyen polis ekipleri, Alsancak'taki Plevne Bulvarı'nda dün operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada korsan otoparkçılık yaptığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Korsan otoparkçılık yapanlardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, Ne çekiyorsun, hey diyerek tepki gösterdi. Operasyon öncesinde çekilen görüntülerinde ise şüphelilerin kendilerine park yeri sağlayabileceklerini anlatmak için önlerinden geçen araç sürücülerine el işareti yapıp durdurdukları ve araçları anahtarlarıyla beraber teslim aldıktan sonra bir başka yere götürüp park ettikleri, işleri bitince ise park ettikleri aracı aynı yerden alıp geri getirdikleri de görüldü.
Birçok vatandaş, söz konusu kişilerin kendilerine park yeri bırakmadığını belirterek, yapılan operasyon için polise teşekkür etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Vatandaşlardan Fehmi Güreler, Bizden para talep ediyorlar. Para vermeyince arabamıza zarar vereceklerinden korktuğumuz için para vermek zorunda kalıyoruz. 10 olur, 15 olur, 20 olur verilen paralar değişiyor. Daha önce bizzat benim başıma arabama zarar verildiği olmadı ancak sağdan soldan çok duyduk. Duyduğumuz için de para veriyoruz, bu yüzden gelmemiş olabilir dedi. Bir diğer araç sürücüsü Ahmet Kor ise, Bu işi yapanların tipleri değişik, korkuyoruz. Arabamı park eder etmez yanımda bitiyorlar ve para istiyorlar. Ben de her seferinde istemeden de olsa veriyorum dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde su ve çiçek satan Mehmet Çamcı, Ben suyu 1 liraya satıp şükrediyorum, adamlar 5-10 TL'yi beğenmiyor. Bunların sayıları bitmiyor. Birbirleriyle de parayı ben alacağım, bu sefer sıra bende gibi sebeplerle her saniye kavga ediyorlardı. Birbirlerini bıçaklıyorlar, ama ölmüyorlar da. Onlar gidince o kadar rahatladık ki, anlatamam. Allah devletimizden razı olsun dedi.
Ayrıca Bayraklı Adliyesine yakın bir noktada korsan otoparkçılık yapan kişilerden biri, aracını park eden DHA muhabirine yanaşıp para istedi. Kendisine fiş kesip kesmediğini soran, aracın şirket aracı olması dolayısıyla kesilen fişi alıp, şirkete teslim etmesi gerektiğini aktaran muhabire korsan otoparkçının verdiği cevaplar pes dedirtti. Fiş kesmediğini belirten kişi, İnsanlar gönlünden geçeni veriyor. 5-10 TL çay parası veriyorlar. 5 TL'nin fişi alıp şirkete verilmez, bir çay parası atarsın. Zaten para kazanamıyoruz, 40-50 TL ile çıkıp eve gidiyoruz. Ben eskiden beri buradayım, 12 sene oldu aynı yerdeyim dedi. Korsan otoparkçı, kendisini sorularla sıkıştıran muhabire, Burası özel mülk. Evet sokak numarası olabilir, ama burası özel mülk diyerek savundu.
İzmir'de değnekçi terörü: Parayı bu sefer ben alacağım diye birbirlerini bıçaklıyorlar
İzmir'de son zamanlarda artan değnekçilere yönelik polis ekipleri kapsamlı bir çalışma yaparak hepsini topladı. Polis ekipleri, operasyonlarla değnekçiliğin önüne geçmek için nöbet tutuyor. Değnekçilerin araç sahiplerinden istedikleri para ise 15- 20 lira arasında değişiyor. Hastane önünde su ve çiçek satan Mehmet Çamcı, "Ben suyu 1 liraya satıp şükrediyorum, adamlar 5-10 TL'yi beğenmiyor. Birbirleriyle de parayı ben alacağım, bu sefer sıra bende gibi sebeplerle her saniye kavga ediyorlardı. Birbirlerini bıçaklıyorlar, ama ölmüyorlar da" dedi.
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Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı.
Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.
Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.
Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı dedi.
İstanbul Şişli'de polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca
İstanbul Şişli'de çaldıkları motosiklet ile gezen iki hırsız polis tarafından durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalama sonucunda çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan hırsızlar bir taksiye çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğeri ise kaçmayı başardı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.