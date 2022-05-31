Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtirken, derinliğini 10.02 km olarak açıkladı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtirken, derinliğini 10.02 km olarak açıkladı.
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