Gündem Kütahyada 42 büyüklüğünde deprem
KÜTAHYA

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.02 km olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Kütahyada deprem mi oldu? Büyüklüğü kaç?
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtirken, derinliğini 10.02 km olarak açıkladı.

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