Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor. Bunun dışında 11'inci yüzyılda İstanbul'da yaşanmış bir deprem var. Bu depremin izlerini de de yine kazı ekibimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış belirledi. Kazılarda bulduğumuz büyük bir sarnıç yapımız var. Prof. Dr. Şerif Barış, bu sarnıç yapısındaki kırılmalardan yola çıkarak bir deprem ve ardından oluşan heyelandan söz etti. Bathonea kazıları İstanbul tarihine jeolojik bakımdan da yaşanan acı olaylar bakımından da bilgileri aktarıyor bize.