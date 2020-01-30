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Son dakika... Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6.98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

1462 sene önceki İstanbul depreminin izleri Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarında ortaya çıktı
FOTOĞRAF 10
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen kazılara, bu yıl yeniden başlandı.
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KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki kazıların o yıllara ait izleri taşıması nedeniyle İstanbul'un tarihi kronolojisindeki bilinmeyen noktaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığı biliniyor.
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Küçükçekmece Gölü havzasında yer alan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşmesi kazıları hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Bathonea'da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi.
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Aydıngün, Burası çok önemli bir liman yerleşmesi; uluslararası bir aktarma limanı. Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Örneğin çok da güncel olan maalesef son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz dedi.
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Aydıngün, Örneğin 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var. Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik diye konuştu.
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11'inci yüzyıldaki depremin izi sarnıçta<br><br> Doç. Dr. Aydıngün, şöyle devam etti:<br><br>​
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Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor. Bunun dışında 11'inci yüzyılda İstanbul'da yaşanmış bir deprem var. Bu depremin izlerini de de yine kazı ekibimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış belirledi. Kazılarda bulduğumuz büyük bir sarnıç yapımız var. Prof. Dr. Şerif Barış, bu sarnıç yapısındaki kırılmalardan yola çıkarak bir deprem ve ardından oluşan heyelandan söz etti. Bathonea kazıları İstanbul tarihine jeolojik bakımdan da yaşanan acı olaylar bakımından da bilgileri aktarıyor bize.
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1462 sene önceki İstanbul depreminin izleri Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarında ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da sürdürülen Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarında İstanbul'u 7 Mayıs 558 tarihinde vuran depremin izleri bulundu.
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