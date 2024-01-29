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Yedi ilde terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 28 barınma alanı yok edildi 159 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla yedi ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:13 - 29/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 08:17 - 29/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak

Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da ( Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında ) 131 tim, bin 174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47 operasyonlarında;


📌PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ,DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 159 KG patlayıcı madde,

📌5 adet RPG-7 ROKETATAR,

📌8 adet EL BOMBASI,

📌EYP düzenekleri,

📌Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

📌3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

📌Av Tüfeği,

📌12 adet piyade tüfeği şarjörü,

📌267 adet mühimmat,

📌9 adet elektronik devre kartı,

📌30 adet el telsizi,

📌Optik cihaz,

📌El dürbünü,

📌4 adet akü,

📌25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

#KAHRAMANLAR-47
#Operasyon
#Mardin
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