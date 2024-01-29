Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da ( Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında ) 131 tim, bin 174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47 operasyonlarında;