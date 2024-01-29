Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da ( Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında ) 131 tim, bin 174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47 operasyonlarında;
📌PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ,DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 159 KG patlayıcı madde,
📌5 adet RPG-7 ROKETATAR,
📌8 adet EL BOMBASI,
📌EYP düzenekleri,
📌Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,
📌3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,
📌Av Tüfeği,
📌12 adet piyade tüfeği şarjörü,
📌267 adet mühimmat,
📌9 adet elektronik devre kartı,
📌30 adet el telsizi,
📌Optik cihaz,
📌El dürbünü,
📌4 adet akü,
📌25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.