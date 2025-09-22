AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.24 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı büyük panik yaşattı.





Valilikten ilk açıklama

Konya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı, ekiplerce saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.





Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını, gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.





Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Konya'dan fay geçiyor mu? Türkiye'nin deprem riskine sahip illeri arasında yer alan Konya’da, 4 ilçenin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan 2025 yılı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Konya’da Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Doğanhisar ilçeleri aktif fay hatlarının geçtiği bölgeler arasında bulunuyor.





Uzmanlar, Konya’nın üçüncü derece deprem kuşağında yer almasına rağmen, diri fay hatlarının varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle Akşehir-Ilgın Fayı ve Cihanbeyli Fay Zonu gibi bölgeler, geçmişte sismik hareketlilik göstermiş ve gelecekte de risk barındırdığı belirtilmişti.





Son olarak Mart 2025’te Kulu ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Konya’da deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Art arda yaşanan sarsıntılar, bölgedeki yapı stoğunun depreme dayanıklılığı konusundaki kaygıları artırıyor.

Deprem uzmanları, zemin yapısı zayıf olan bölgelerde sarsıntıların etkisinin daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek, vatandaşların fay hattı sorgulama sistemlerini kullanarak risk durumlarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca yetkililere, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.





Konya'daki başlıca fay hatları ve riskli ilçeler

Konya'da tespit edilen önemli fay hatları şunlardır:

Akşehir-Ilgın Fayı: Bu fay hattı, Konya'nın kuzeybatısında yer alır ve geçmişte çeşitli depremlere neden olmuştur.

Cihanbeyli Fay Zonu: Cihanbeyli ilçesinde bulunan bu fay zonu, üç segmentten oluşur ve Eskişehir-Sultanhanı Fay Sistemi'nin güneyinde yer alır.

Ereğli Fay Zonu: Konya'nın doğusunda bulunan bu fay zonu, Ereğli ve Halkapınar ilçelerini etkileyebilir.

MTA'nın verilerine göre, Konya'nın Akşehir, Altınekin, Doğanhisar ve Ilgın ilçeleri diri fay hatları üzerinde bulunmaktadır:









Konya'nın deprem riski

Konya, Türkiye'nin üçüncü derece deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine kıyasla daha düşük bir risk seviyesi anlamına gelse de, tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerde, depremlerin etkisi daha fazla hissedilebilir.



