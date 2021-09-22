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ÇANAKKALE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son tabliye yerleşti: İki kıta bu sefer Çanakkale’de birleşti

15 Temmuz Şehitler, Fatih ve Yavuz köprülerinin ardından Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla dördüncü bir boğaz köprüsüyle birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyenin montajı tamamlandı. 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedeflenen köprüyü kullanarak Asya’dan Avrupa’ya geçen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artık ‘Asırların hayali’ için geri sayım başladı diyebiliriz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Son tabliye yerleşti: İki kıta bu sefer Çanakkale’de birleşti
Adil Karaismailoğlu

Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir eşik daha geride kaldı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyenin montajı itibariyle tamamlandı. Son iki tabliyenin dün yerleştirilmesiyle asırlık projenin tabliye montaj işi tamamlandı. 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü; 15 Temmuz Şehitler, Fatih ve Yavuz köprülerinin ardından Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla dördüncü bir boğaz köprüsü olarak birbirine bağladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kedi yolunu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya geçti.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kedi yolunu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü yolunda son durum görüntülendi
FOTOĞRAF 21
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Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak.
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak.
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Beş bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.
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66'NCI TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILDI<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolu toplam 87 tabliye bloku oluşturacak. 2023 metrelik orta açıklıkta 36 tabliye blokunun, 770'er metre olan kenar açıklıklarda ise Avrupa yakasında 16, Asya yakasında 14 tabliye blokunun montajı tamamlandı.
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Şu ana kadar toplamda 66 tabliye blokunun montajı bitirilirken, geriye 21 tabliye blokunun montaj işi kaldı.
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Köprüde, montajı tamamlanan tabliye bloklarının birbirine kaynak çalışmaları da devam ediyor. Araçların geçeceği yolda son olarak asfaltlama çalışmaları yapılacak.
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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA<br>​<br>​​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden tabliye montaj çalışmalarını, araçların geçeceği yolun tamamlanan bölümüne çıkarak görüntüledi.
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Avrupa ve Asya yakalarındaki 770'er metrelik kenar açıklıklarda ve 2023 metrelik orta açıklıkta, yolun kuleler ile bağlantısına artık metreler kaldığı net şekilde görülürken, bu ay sonuna kadar köprüde araç geçiş yolunun tamamlanması planlanıyor.
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MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU DA TAMAMLANMAK ÜZERE<br>​<br>​ 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor.
Title
2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK <br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.
Title
Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz olacak.
Title
318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Title
770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.
Title
Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.
Title
ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLECEK<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat süresi boyunca birçok kez Çanakkale'ye gelerek, köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, son ziyaretinde ise 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söyledi.
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1915 Çanakkale Köprüsü yolunda son durum görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. Lapseki yakasında yolun tamamlanan bölümünde araçla seyretti ardından da yürüyerek, 318 metre yüksekliğindeki kuleye yaklaşan yolun en uç noktasında, köprüdeki son durum görüntülendi.

MARMARA ÇEMBERİ TAMAMLANIYOR

  • Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Toplamda ise her yıl 737 milyon lira tasarruf sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor
GÜNDEM
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor

ASIRLIK HAYALDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Köprüdeki yürüyüşten önce, Asya ayağının bulunduğu tarafta açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 87 tabliyenin montajının tamamlandığını belirtti ve “Artık ‘Asırların hayali’ için geri sayım başladı diyebiliriz. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye’nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir” dedi.

Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
OYNAT 01:06
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro (yaklaşık 150 TL) olacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, 'Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler.' dedi.

100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ARMAĞAN

  • 2 bin 23 metrelik orta açıklığa sahip küprünün Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecektir.”

Dünyanın en büyüğü olacak: 1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
FOTOĞRAF 26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar başladı.
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Önümüzdeki günlerde montajı yapılacak ilk tabliye bloğunun sevkiyatı ise, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulenin çalışma platformuna sevkiyatı gemiyle yapıldı.
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Tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla kule çalışma platformunun üzerine konuldu. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları dün başladı ve bugün de devam ediyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.
Title
DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK <br> <br> 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Title
770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
Title
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK <br> <br> 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Dünyanın en büyüğü olacak: 1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin sevkiyatı, Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yapıldı. Bu sevkiyat nedeniyle Çanakkale Boğazı tek önlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

EN SERT RÜZGARLARA GÖĞÜS GERECEK

Simge yapının dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri oldu. Bu önemli tekniğe dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. 2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Köprümüz en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır” dedi.

Büyük gün 18 Mart 2022

1915 Çanakkale Köprüsü otoyol yapım çalışmasında bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 39 üst geçit, 40 alt geçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladı. 1 köprü, 4 üst geçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Proje yapımını üstelen şirket tarafından yapım bedeli olarak 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapıldı. Köprünün 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedefleniyor.

Türklerin Rumeli’ye ilk geçtiği noktada

  • AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Türklerin Rumeli’ye ilk kez köprüye 3 kilometre mesafede olan Çardak’tan geçtiğini hatırlatarak, “Hem aziz şehitlerimizin hatırası hem de ecdadımızın ilk kez kullandığı bu rota bugünde önemini koruyor. Yapılan bu abidevi eserle birlikte bundan sonra da korumaya devam edecektir. Bu vesileyle onları bir kez daha yad ediyoruz. Türkiye’yi Avrupa ve Asya ile birleştirerek Türkiye’nin zaten var olan jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecektir. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışıldı” dedi.
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