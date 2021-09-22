Son tabliye yerleşti: İki kıta bu sefer Çanakkale’de birleşti
15 Temmuz Şehitler, Fatih ve Yavuz köprülerinin ardından Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla dördüncü bir boğaz köprüsüyle birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyenin montajı tamamlandı. 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedeflenen köprüyü kullanarak Asya’dan Avrupa’ya geçen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artık ‘Asırların hayali’ için geri sayım başladı diyebiliriz” dedi.
Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir eşik daha geride kaldı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyenin montajı itibariyle tamamlandı. Son iki tabliyenin dün yerleştirilmesiyle asırlık projenin tabliye montaj işi tamamlandı. 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü; 15 Temmuz Şehitler, Fatih ve Yavuz köprülerinin ardından Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla dördüncü bir boğaz köprüsü olarak birbirine bağladı.
Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Toplamda ise her yıl 737 milyon lira tasarruf sağlayacak.
ASIRLIK HAYALDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Köprüdeki yürüyüşten önce, Asya ayağının bulunduğu tarafta açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 87 tabliyenin montajının tamamlandığını belirtti ve “Artık ‘Asırların hayali’ için geri sayım başladı diyebiliriz. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye’nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir” dedi.
2 bin 23 metrelik orta açıklığa sahip küprünün Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecektir.”
Simge yapının dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri oldu. Bu önemli tekniğe dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. 2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Köprümüz en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır” dedi.
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Büyük gün 18 Mart 2022
1915 Çanakkale Köprüsü otoyol yapım çalışmasında bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 39 üst geçit, 40 alt geçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladı. 1 köprü, 4 üst geçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmaları ise hızla devam ediyor.
Proje yapımını üstelen şirket tarafından yapım bedeli olarak 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapıldı. Köprünün 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedefleniyor.
Türklerin Rumeli’ye ilk geçtiği noktada
AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Türklerin Rumeli’ye ilk kez köprüye 3 kilometre mesafede olan Çardak’tan geçtiğini hatırlatarak, “Hem aziz şehitlerimizin hatırası hem de ecdadımızın ilk kez kullandığı bu rota bugünde önemini koruyor. Yapılan bu abidevi eserle birlikte bundan sonra da korumaya devam edecektir. Bu vesileyle onları bir kez daha yad ediyoruz. Türkiye’yi Avrupa ve Asya ile birleştirerek Türkiye’nin zaten var olan jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecektir. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışıldı” dedi.