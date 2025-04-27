Sorgulayan bir nesil yetişmeli

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini hedefleyen çocuklar için felsefe yaklaşımı kapsamında düzenlenen "3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) iş birliğinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. "Felsefe ve Bilgelik" temasıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çocuklar için felsefeyi 2016 yılında YETEV'in okulları bünyesinde başlattıklarını anlatarak, “Bizim çocuklarımız çok erken yaştan itibaren muhakeme yeteneği güçlü çocuklar olarak yetişmeliler. Sorgulayan, daha iyi anlayan, hangi soruları sorması gerektiğini daha farkında olan çocuklar olsunlar” diye konuştu.Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de bilginin sadece aktarılması değil, anlamlandırılması ve hikmetle harmanlanmasının önemine dikkat çekti. YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da, “Çocuklar için felsefe bizim için önemli. Çocukların merak etme duygusunu beslediğimizde onların geleceğe ilişkin daha pratik birer birey olmaları yolunda çok önemli bir ön ayak olmuş olacağız” dedi.