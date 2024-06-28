Sorunlar direkt Erdoğan’a iletilecek

30 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’da bitecek toplantıya 12'si büyükşehir, 12'si il, 347'si ilçe, 170'i belde olmak üzere 541 belediye başkanı katılacak. Kampta belediye başkanları yaşadıkları sorunları direkt Erdoğan’a iletme fırsatı bulacak.
2028 ROTASI ÇİZİLECEK
Belediye başkanlarının, yaşadıkları bütçe sorunları, borçların fazlalığı, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi konuları gündeme getirmeleri bekleniyor. Kampta 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybı ele alınırken 2028’e giden yolun da rotası çizilecek. 18 büyükşehir meclisi AK Parti grup başkanvekili, 35 il grup başkanvekili, 35 il genel meclis başkanının katılacağı toplantıda 8 bakan da sunum yapacak.
MÜZAKERE İLE TAMAMLANACAK
Kampta ilk gün tecrübe paylaşımı yapılacak, ikinci gün Erdoğan katılımcılara seslenecek, kampın üçüncü gününde ise genel değerlendirme paneli gerçekleştirilecek. Daha sonra istişare ve müzakere toplantıları yapılarak kamp tamamlanacak.