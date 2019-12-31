Soruşturma için izne gerek yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün kendisinden 25 milyon rüşvet istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Soruşturma izni istenmesine gerek yok, soruşturma genel hükümlere tabi” açıklamasını yaptı. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili istatistikleri de paylaşan Kocaman, “FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder” dedi. Kocaman, başsavcılığın 2019 faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aygün ile Yavaş arasında TOGO Kuleleri üzerinden başlayan 25 milyonluk rüşvet iddiasına ilişkin soruşturmanın sorulması üzerine Kocaman, “Karşılıklı suç duyuruları var. Her biriyle ilgili soruşturmalar açıldı. İlgili savcılar çalışmaya başladı” dedi. Yavaş yönünden İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenip istenmeyeceğine ise Kocaman, iddia konusunun genel soruşturma hükümlerine tabi olduğunu ve soruşturma izni istenmesine gerek olmadığını belirtti.

OPERASYONEL GÜCÜ KALMADI

“FETÖ ile mücadele hayati bir konu” diyerek kararlılık vurgusu yapan Başsavcısı Kocaman, “FETÖ ile mücadelede çok ciddi mesafe katedildiğini değerlendiriyoruz. Ama operasyonel güçlerinin kalmadığını değerlendiriyoruz. Rehavete kapılacak bir örgüt değil” dedi.