Sosyal medyada ‘2020 Denizli Yılı’ akımı

Denizli’nin plaka kodu 20’nin yan yana geldiği 2020’nin Denizli Yılı olarak ilan edilmesinin hemen ardından yıl boyunca tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo için düzenlenen anket ilk günden yoğun ilgi çekti. Denizli protokolü ve on binlerce vatandaş www.denizli2020.com adresinde beğeniye sunulan 8 ayrı logo arasından seçimini yaptı. Projenin logo seçimini yapan on binlerce kişi beğendikleri görseli sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yoğun ilgi çeken logo akımı 20 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. Daha sonra en çok tercih edilen logo 20 Ocak 2020 saat 20.20’de kamuoyuna açıklanacak.

2020 ‘Denizli Yılı’ logosu seçimi

SOSYAL MEDYA YEŞİL-SİYAH

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları da 2020 Denizli Yılı logosunu seçerek Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Denizli protokolü ile birlikte on binlerce kişi de beğendiği logoyu sosyal medya hesaplarından açıklayarak, “Biz logomuzu seçtik, ya siz” sözleriyle paylaştı. Yeşil-siyah renginde olan logo paylaşımlarıyla birlikte Denizli’nin renkleri sosyal medya hesaplarında ön plana çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yıl boyunca tanıtım çalışmalarında kullanacakları logo seçimine ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Zolan, “Logo seçimimiz 20 Ocak 2020 saat 20.20’ye kadar devam edecek. Herkesi logosunu seçmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.