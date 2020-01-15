Gündem Denizlide stadyum için araştırma yapılan arazide tarihi mezar bulundu
DENİZLİ

Denizli haberleri: Denizli'de stadyum için araştırma yapılan arazide tarihi mezar bulundu!

Denizli'de stadyum için araştırma yapılan arazide tarihi mezar bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde stadyum yapılması için incelenen bölgedeki arkeolojik sondaj kazısında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezar bulundu. Ele geçen eserlerden, tonozlu mezarın milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar sürekli kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Aile mezarı olduğu anlaşılan yapı içinde bir traverten lahit, iki tekne mezar da ortaya çıkarıldı.
Aile mezarı olduğu anlaşılan yapı içinde bir traverten lahit, iki tekne mezar da ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni bir stadyum yapılması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurusu sonrası Eskihisar Mahallesi'nde Laodikya Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı.

Mezarlık üstüne kafe!
GÜNDEM
Mezarlık üstüne kafe!

Arkeolojik bulguların tespiti sonrası stadyum için farklı alanlar üzerinde çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Aile mezarı olduğu anlaşıldı

Laodikya çevre yolunun güneyinde yer alan bölgedeki sondaj sonucu, duvarla çevrili tonozlu mezar tespit edilerek dikdörtgen planlı mezar odasına ulaşıldı.

Aile mezarı olduğu anlaşılan yapı içinde bir traverten lahit, iki tekne mezar da ortaya çıkarıldı. Mezar odası içinde Roma imparatorları Caracalla (milattan sonra 211-217) ve Valerianus (milattan sonra 253-260) dönemlerine ait birer sikke ile 4 cam şişe, 2 pişmiş toprak şişe, 11 pişmiş toprak kandil, 1 Eros figürü başı, pişmiş toprak kase ve çömlekler tespit edildi.

Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığının durumu içler acısı
FOTOĞRAF 12
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Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın bugünkü durumu içler acısı.
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İBB'nin sorumluk alanında bulunan kapısında kilit bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda.
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Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor.
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Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor.
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Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş.
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Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor.
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Şişli'de yaşayan ve her gün mezarlığın önünden geçtiğini ifade eden İbrahim Ekdial yetkililere çağrıda bulundu. Ekdial, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Mezarlıklar aslında insanlarla birlikte, hele Maçka gibi bir ortamda, şehrin içinde olduğunda çok daha önem kazanıyor. Bunlar bizim tarihimizle birlikte korumamız gereken yerler. Bu olaylar sadece dini gözle değil, sosyolojik olarak insanın geçmişiyle olan bağını gösteren varlıklar. Bu yüzden mezarlıklara daha büyük özen göstermek durumundayız. Hangi dine ait olursa olsun, bu topraklarda yaşamış olan insanların varlığını ancak öyle hissedebiliyoruz. Elbette bu mezarlıkta çoğu zaman dışarıda kalan insanlar burayı bir barınak gibi kullanabiliyor. Belediyeler başta olmak üzere dikkat edilmesi gerekiyor. En çok da temizliğe dikkat edilmeli. Mezar taşlarına yapılan her türlü kötü muamele, bunları sökmeleri, kazmaları acı verici bir şey. Tarihimize büyük bir acı veriyorlar. Olması gereken bakım ve onarımın her ay düzenli şekilde belediyeler tarafından kontrol edilmesi, buraların aslında yaşayan yerler olduğunun dikkate alınmasıdır.
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Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığının durumu içler acısı
Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.

Kase ve çömlekler tespit edildi.

3. yüzyıla kadar sürekli kullanıldığı tahmin ediliyor

Ele geçen eserlerden, tonozlu mezarın milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar sürekli kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Arkeolojik bulguların tespiti sonrası stadyum için farklı alanlar üzerinde çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Mezar tespit edilerek dikdörtgen planlı mezar odasına ulaşıldı.

Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
FOTOĞRAF 12
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İlçeye bağlı Çay Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 350 yıllık tarihe sahip Göğceli Mezarlığı’ndaki birçok mezar, farklı yönlere bakıyor. Düz arazideki kabristanlıkta bazı mezarların yönü kıbleye bakarken, bazılarının yönünde ise diğerlerine göre sapma olduğu görülüyor.
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Mezarların yönlerinin bazılarının birbirine göre farlı olduğunu görenler, Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladığını söylüyor. Yöredeki din görevlileri ise mezarlardaki yüzde 45 oranındaki bir sapmanın dinen sakıncalı olmadığını belirtiyor.
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'SAKINCASI YOK' <br> <br> Vatandaşları tedirgin eden mezarlıklarla ilgili konuşan Göğceli Cami İmamı Ahmet Özköse, Yeni açılan yollara göre, mezarların yönleri değişik olabiliyor. Kıblede yüzde 40-45 civarında bir sapma olabilir, bunun da dinen herhangi bir sakıncası yoktur. Genel anlamda mezarların hepsi kıbleye bakar dedi.
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'HOCALARIMIZA SORDUK İÇİMİZ RAHAT' <br> <br> Bir ara vatandaşların, 'kıble yanlış mı acaba?' diyerek tedirgin olduğunu anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Yanak da, Bu konuyla ilgili hocalarımızdan ve müftülerimizden gereken bilgiyi aldık. Din adamlarımız, yüzde 45 oranında bir sapmanın olabileceğini ifade ettiler. O nedenle içimiz rahat diye konuştu.
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'TERS GÖRÜNÜYOR AMA DOĞRU' <br> <br> Tanıdıklarının bu mezarlıkta yattığını ifade eden yöre sakini Mehmet Öz ise, Kıblede bir yanlışlık olsa hocalarımız zaten gereken uyarıyı yapar. Belli oranda sapma olabilir. Aslında görüntü olarak ters görünüyor ama aslında doğru. Dedelerimiz, ninelerimiz burada yatıyor. Hepimizin içi rahat dedi.
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Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
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Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Title
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Title
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Title
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Title
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Title
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'ndeki Göğceli Mezarlığı'nda, bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Din görevlileri, kıbleye bakan mezarlarda, yüzde 45 oranındaki sapmanın sakıncalı olmadığını belirtti.


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