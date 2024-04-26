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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: 'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni 'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı.

14:24 - 26/04/2024 Cuma
DHA
Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma açtı.

Karaman'da Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'kara para' suçlamasıyla tutuklu ‘Dilan Polat'lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma açtı.



Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.


Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.


Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak 19 saat süren işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine giderken söylediği sözler adliyeyi inletti... Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne ceza alacak, cezası ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...


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