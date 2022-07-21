Sosyal medyada tanışan 108 santim boyundaki Emine ve Ahat dünyaevine girdi.

Sosyal medyada tanışıp birbirlerine aşık olan, ikisi de 108 santimetre boyundaki Sivaslı Ahat Öztürk (23) ile Gümüşhaneli Emine Demirel (24), dünyaevine girdi. Emine Demirel, "Her zorluğa beraber göğüs gerdik" dedi.
2 YIL ÖNCE TANIŞTILAR
Gümüşhane'de yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk, 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu ifade etti.
HER ZORLUĞA BERABER GÖĞÜS GERDİK
Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Emine Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık. Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. 'Olur mu?' diye çıktığımız bu yolda istediğimiz her şey oldu. İstediklerimiz nasip oldu. Kim, ne istiyorsa, Rabb'im en hayırlısını versin" diye konuştu. Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.
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Denizli'deki olay, geçtiğimiz cuma akşamı Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Tepki çeken bir sorumsuzluğa imza atan Fatih T. (21), havanın kararmasına yakın arkadaşı D.B. (22) ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız bir ihbar yaptı.<br>
'Yerleri tespit edilmesin' diye cep telefonundan sim kartı sökerek acil çağrı yapan ve boş odada uğultu sesi çıkartan gençlerin, \"Teleferik bölgesindeki kanyonda mahsur kaldık. 3-4 saattir yolumuzu bulamıyoruz, suyumuz da bitti. Bize acil yardım edin\" şeklindeki çağrısı üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.<br>
Sim kart olmadığından iletişim kurulamadı<br><br>Heyecan yaşamak için yaptıkları asılsız ihbar öncesi telefondan sim kartı söktükleri için kendileriyle iletişim kurulamayan sözde kayıp gençlerin bulunması için AFAD ve güvenlik güçleri başta olmak üzere TRAC Denizli Şubesi gibi gönüllü kuruluşların da yer aldığı onlarca kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kanyon bölgesine dağıldı.
Bölgeyi abluka altına alan ekipler, konum bilgisi olmadığı için geniş bir alanda dron destekli çalışma başlattı. Dağ taş bütün alanı arayan ekipler, 5 saat boyunca herhangi bir ize rastlayamadı. Bir yandan ormanlık alan ile kanyon didik didik aranırken, diğer taraftan ise AFAD ekipleri kayıp olduklarını iddia eden iki gencin yerini tespit etmek için zamana karşı mücadele verdi. Asılsız ihbarın yapıldığı cep telefonunun IMEI numarasını tespit eden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, numarayı AFAD Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti. BTK, teknolojik imkanlar sayesinde IMEI numarası sinyalinden telefonun yerini tespit etti. Telefonun sim kartı sökülmesine rağmen kent merkezindeki bir evde olduğunun tespit edilmesinin ardından gece saat 01.00 sıralarında cumhuriyet savcısının talimatıyla arama çalışmalarına son verildi.<br>
Yalanları çelişkili ifadede ortaya çıktı<br><br>Yardım çağrısı karşısında seferber olup 5 saat boyunca boşu boşuna dağ taş dolaşan ekipler çalışmalarını sonlandırıp geri dönerken, AFAD ve güvenlik güçleri sinyalin geldiği adrese yöneldi. Heyecan yaşamak için devletin imkanları ve gönüllü kuruluşları mağdur eden Fatih T. ve D.B., asılsız ihbarı yaptıkları eve gelen ekipleri karşılarında görünce şok yaşadı. Ormanda kaybolduklarını ve sonradan yolu bularak eve geldiklerini iddia eden gençlerin çelişkili ifadeleri sonrası Fatih T., asılsız ihbarı kendi telefonundan yaptığını itiraf etti. İfade işlemleri için karakola götürülen Fatih T., hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
\"Asılsız ihbarda bulunmamalarını rica ediyoruz\"<br><br>Gelen yardım çağrısının ardından gönüllü olarak çalışmalara destek verdiklerini belirten TRAC Denizli Şube Başkanı Yardımcısı Serdar Salih Erdem, \"Akşam saatlerinde saat 20.30 sularında AFAD İl Müdürlüğü'nden aldığımız çağrı üzerine teleferik bayrak asılan kanyon yerine 3 araç ve 12 kişilik ekiple intikal ettik. 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3-4 saattir susuz kaldığını söylemiş ve telefon bağlantısının kesilmek üzere olduğunu öğrendik. Bunun üzerine ekiple vadinin bulunduğu bölgeyi ablukaya alarak tarama çalışmalarına başladık. Şu anda bu bölgede yaptığımız çalışmalarda herhangi bir insan emaresine rastlayamadık\" dedi.<br><br>İki gencin ortaya çıkmasının ardından asılsız ihbar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Erdem, “Vatandaşların bu tarz asılsız ihbarlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Gerçekten de arama kurtarma ekiplerini bu şartlar çok zorluyor, herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
\"Sinyallerin evden geldiği tespit edildi\"<br><br>Aramalar yoğun bir şekilde devam ederken bir anda gelen bilgi üzerine çalışmaların durdurulduğunu kaydeden TRAC Denizli Şube Başkanı Salih Evranoğlu ise, “Denizli AFAD'dan gelen talep doğrultusunda 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi geldi. Arama çalışmaları doğrultusunda kayıp olduğu düşünülen şahısların telefon sinyallerinin evden geldiği tespit edildi. Herhangi kayıp şahıslara yönelik bir ize rastlanılmadığı için çalışmaları sonlandırdık\" diye konuştu.
Denizli'de 2 genç 'heyecan olsun' diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdı
Denizli'de yakalanmamak için telefondan sim kartı çıkartarak 'kanyonda mahsur kaldık' yalanıyla asılsız ihbar yapan 2 genç, seferber olan onlarca kişilik ekibi gece karanlığında 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdı. Akıllarınca aldıkları önleme rağmen teknoloji sayesinde yerleri tespit edilen gençler, yalanları 'inandırıcı olsun' diye uğultu yaptıkları boş odada yakalandı.
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Son dönemlerde ciddi bir artış gösteren konut fiyatlarının özellikle ekonomik konuta olan talebi daha da arttırdığını belirten Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut üreticilerinin uygun fiyatlı konutlar üretebilmesi için yeni imar alanlarının açılması veya uydu kentlerin kurulması gerektiğini söyledi.<br>
Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Bir yandan sosyal konut üretiminde gaza basılırken bir yandan da farklı modeller geliştiriliyor.
Bu modellerden biri de altyapılı Arsa satışı olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını açıkladı.
Bakan Kurum'un bu açıklamalarının ardından ucuz konut için yen formüller ortaya atılmaya başladı.
Şehrin gelişim çeperlerinde, Hazine’ye ait arsalar uygun ödeme şartlarıyla satılacak.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok ilde arsa satışı ağustos ayında başlayacak.<br>
Arsanın yerine göre metrekare büyüklüklerinin belirleneceğini belirten Bakan Kurum, “Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.
Ucuz konut için bir diğer yöntem ise uydu kentler: <br><br>Maliyetler noktasında hızlı ve kalıcı bir tedbir almanın zor olduğunu belirten uzmanlar, ancak arsa temini için yeni girişimler yapılabileceğini ve sektörün konut üretimi için yeni bir rüzgar yakalaması sağlanabileceğini belirtti.
Yeni üretilecek konutlarla beraber hem konut fiyatlarında cazip fiyatlar oluşur hem de kira bedellerinde de olağan bir döneme girilebilir.
Bunun için en uygun formüllerin başında uydu kentlerin geldiğini belirten uzmanlar, şehir merkezlerinin dışında ciddi bir arazi stoku bulunduğunu. Bu alanlarda yapılacak imar düzenlemeleri ile birlikte yeni üretim alanları kazandırılabileceğini açıkladı. Uzmanlar Çarpık kentleşme ve deprem gibi ana sorunların yaşandığı bir ortamda yeni imar alanları vakit geçirilmeden açılmalıdır” dedi.<br>
\"Özel sektöre TOKİ modeli üretim fomulü\"<br>Türkiye genelinde birçok farklı konut programıyla vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) modeli özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten gayrimenkul uzmanları, \"Ancak riskli yapı stoku ve artan konut ihtiyacı nedeniyle TOKİ tarafından üretilen konut adetleri gereken ihtiyacı karşılayamıyor.
Özel sektöründe devreye girebileceği bir uydu kent modeli ile önemli adımlar atılabilir.
Ana kente bağlı olarak kurulabilecek uydu kentler hem şehir merkezindeki yükü azaltmak hem de ekonomik konut ihtiyacına destek olabilecek bir fırsat doğurabilir.
Bu tip yerleşim yerleri kendi kendine yetebilme potansiyeline sahip olduğundan son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir.
Diğer yandan şehir merkezinden uzakta konumlanan bu yerleşim yerleri site benzeri yapılara sahip olabildiği için vatandaşlar tarafından oldukça beğenilmektedir\" şeklinde konuştu.
Ucuz konut için yeni formül: Bakanlık harekete geçti ağustos ayında başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıklamasının ardından ucuz konut modelleri ile ilgili yeni formüller gündeme gelmeye başladı. Bakan Kurum'un açıkladığı formüle göre sehrin gelişim çeperlerinde, Hazine'ye ait arsalar uygun ödeme şartlarıyla satılacak. Vatandaş satın aldığı uygun fiyatlı arsalarla kendi konutunu yapabilecek. Yani yeni modele göre arazi kamudan, ev vatandaştan olacak. Ucuz konut için diğer bir çözüm ise uydu kentlerin kurulması. Ayrıntılar haberimizde...