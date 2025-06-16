Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar: 'Daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz'

Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar: 'Daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz'

14:2916/06/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini araması ile durumdan haberdar olan Kurşun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlçenin Tozlu Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun (41) hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımları görenlerin kendisini ve ailesini aramasıyla durumdan haberdar olan iş makinesi operatörü Kurşun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz'

İlanın verildiği birkaç gündür zor günler yaşadığını aktaran Kurşun, "2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da 'Mustafa Kurşun vefat etmiştir' diye ilan verdiler. Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker" dedi.

#Sosyal Medya
#Mersin
#Paylaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025 açıklandı! 32. Dönem POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır,?