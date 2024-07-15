Stoku tükendi Anıları bu parada saklı

FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasını unutturmamak ve hain girişimde yaşamını yitiren 252 kahraman 2 bin 740 gazinin anısını gelecek kuşaklara aktarmak için özel hatıra para bastırıldı. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan gümüş 20 TL’lik madeni hatıra parası 31 Ekim 2016’da satışa sunuldu. Kısa sürede 4 bin 9 yüz 47 adet satılan 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına Hatıra Parası tükendi. Stokların tükenmiş olması nedeniyle 5 Temmuz 2017 tarihinde satıştan kaldırıldı.