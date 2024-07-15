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Stoku tükendi Anıları bu parada saklı

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:42 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasını unutturmamak ve hain girişimde yaşamını yitiren 252 kahraman 2 bin 740 gazinin anısını gelecek kuşaklara aktarmak için özel hatıra para bastırıldı. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan gümüş 20 TL’lik madeni hatıra parası 31 Ekim 2016’da satışa sunuldu. Kısa sürede 4 bin 9 yüz 47 adet satılan 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına Hatıra Parası tükendi. Stokların tükenmiş olması nedeniyle 5 Temmuz 2017 tarihinde satıştan kaldırıldı.

#15 Temmuz
#darbe girişimi
#hatıra
#para
2 saat önce
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15 Temmuz
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